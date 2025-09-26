„Es ließ sich keine andere Lösung finden“: Entscheidung über umstrittene Flüchtlingsunterkunft in Egg gefallen

Eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz bereitet vor allem den unmittelbaren Nachbarn Sorgen. Sie kritisieren unter anderem, dass das dafür vorgesehene ehemalige Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte zu klein für die rund 25 Asylbewerber sei, die dort ursprünglich unterkommen sollten. Zudem sehen sie den Dorffrieden in Gefahr. Nun steht fest: Das Gebäude wird zwar als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Allerdings sollen maximal 15 Geflüchtete dort einziehen.
Flüchtlingssituation im Unterallgäu
