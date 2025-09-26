Icon Menü
Umstrittene Flüchtlingsunterkunft im Unterallgäu: Entscheidung über Wohn- und Geschäftshaus in Egg an der Günz gefallen.

Flüchtlingssituation im Unterallgäu

„Es ließ sich keine andere Lösung finden“: Entscheidung über umstrittene Flüchtlingsunterkunft in Egg gefallen

Ein früheres Wohn- und Geschäftshaus in Egg an der Günz wird künftig als Asylbewerber-Unterkunft genutzt. Die Zahl der Plätze wird allerdings reduziert.
Von Johannes Schlecker
    Dieses Haus in Egg an der Günz, in dem sich früher auch der Dorfladen befand, dient künftig als Unterkunft für Flüchtlinge.
    Dieses Haus in Egg an der Günz, in dem sich früher auch der Dorfladen befand, dient künftig als Unterkunft für Flüchtlinge. Foto: Siegfried Rebhan (Archivbild)

    Eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz bereitet vor allem den unmittelbaren Nachbarn Sorgen. Sie kritisieren unter anderem, dass das dafür vorgesehene ehemalige Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte zu klein für die rund 25 Asylbewerber sei, die dort ursprünglich unterkommen sollten. Zudem sehen sie den Dorffrieden in Gefahr. Nun steht fest: Das Gebäude wird zwar als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Allerdings sollen maximal 15 Geflüchtete dort einziehen.

