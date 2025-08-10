Zwei Motorradfahrer bei Unfall im Unterallgäu schwer verletzt

Am Samstag gegen 13.25 Uhr sind bei einem Unfall bei Wolfertschwenden (Kreis Unterallgäu) zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen die beiden auf der sogenannten Böhener Steige zusammen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Straße von Böhen in Richtung Wolfertschwenden. Dabei überholte er zwei Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrbahn geriet er in Schräglage und stürzte.

Motorradunfall bei Wolfertschwenden: Zwei Fahrer verletzt

In der folgenden Linkskurve rutschte der Fahrer samt Motorrad auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer, der dadurch ebenfalls stürzte.

Beide Fahrer sowie ihre Maschinen blieben am Fahrbahnrand liegen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die zwei Schwerverletzten. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.

