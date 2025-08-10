Icon Menü
Unfall zwischen Wolfertschwenden und Böhen gestern (9.8.2025): Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der Böhener Steige

Zwei Motorradfahrer bei Unfall im Unterallgäu schwer verletzt

Im Unterallgäu hat es am Samstag einen schweren Motorradunfall gegeben. Zwei Männer wurden verletzt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall auf der Böhener Steige im Unterallgäu sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Foto: David Young, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag gegen 13.25 Uhr sind bei einem Unfall bei Wolfertschwenden (Kreis Unterallgäu) zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen die beiden auf der sogenannten Böhener Steige zusammen.

    Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Straße von Böhen in Richtung Wolfertschwenden. Dabei überholte er zwei Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrbahn geriet er in Schräglage und stürzte.

    Motorradunfall bei Wolfertschwenden: Zwei Fahrer verletzt

    In der folgenden Linkskurve rutschte der Fahrer samt Motorrad auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer, der dadurch ebenfalls stürzte.

    Beide Fahrer sowie ihre Maschinen blieben am Fahrbahnrand liegen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die zwei Schwerverletzten. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.

    Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.

