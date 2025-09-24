Junges Landestheater Schwaben: Dreifach gelungenes Debüt in Memmingen

Das Junge Landestheater Schwaben legt mit seiner ersten und lange beklatschten Premiere der neuen Spielzeit am Schweizerberg ein dreifach gelungenes Debüt hin. Nicht nur hatte Neuzugang Lotte Gosch als Solodarstellerin im Monologstück „Else (ohne Fräulein)“ ihren gelungenen Einstand am Landestheater. Auch Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Anna Angelini gibt mit ihrer Inszenierung der Adaption von Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ ihr Regiedebüt. Und zum Dritten übernimmt Kostümbildnerin Julia Ebenbichler zum ersten Mal auch die Gestaltung einer Bühne.

