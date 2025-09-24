Icon Menü
Von Harald Holstein

Premiere am LTS

Junges Landestheater Schwaben: Dreifach gelungenes Debüt in Memmingen

Das Junge Landestheater Schwaben zeigt mit „Else (ohne Fräulein)“ die erste Premiere der aktuellen Spielzeit. Lotte Gosch feiert einen überzeugenden Einstand.
Von Harald Holstein
    Lotte Gosch ist neu im Ensemble des Jungen Landestheaters Schwaben. Sie gibt ihr Debüt auf der Bühne am Schweizerberg im Monolog „Else (ohne Fräulein)“ von Thomas Arzt nach Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“.
    Lotte Gosch ist neu im Ensemble des Jungen Landestheaters Schwaben. Sie gibt ihr Debüt auf der Bühne am Schweizerberg im Monolog „Else (ohne Fräulein)" von Thomas Arzt nach Arthur Schnitzlers „Fräulein Else". Foto: Karl Forster/LTS

    Das Junge Landestheater Schwaben legt mit seiner ersten und lange beklatschten Premiere der neuen Spielzeit am Schweizerberg ein dreifach gelungenes Debüt hin. Nicht nur hatte Neuzugang Lotte Gosch als Solodarstellerin im Monologstück „Else (ohne Fräulein)“ ihren gelungenen Einstand am Landestheater. Auch Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Anna Angelini gibt mit ihrer Inszenierung der Adaption von Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ ihr Regiedebüt. Und zum Dritten übernimmt Kostümbildnerin Julia Ebenbichler zum ersten Mal auch die Gestaltung einer Bühne.

