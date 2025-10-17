Icon Menü
Wahl des Landrats im Unterallgäu: Amtsinhaber Alex Eder tritt wieder an. Nominierung in Günz.

Landratswahl 2026 im Unterallgäu

Alex Eder will‘s nochmal wissen: Amtsinhaber geht ins Rennen um den Landratsposten im Unterallgäu

Die Freien Wähler im Unterallgäu nominieren den 42-jährigen Bauingenieur für die Landratswahl am 8. März 2026. Einstimmiges Ergebnis bei Versammlung in Günz.
Von Volker Geyer
    Amtsinhaber Alex Eder (links) tritt erneut bei der Landratswahl an. Auf dem Foto gratuliert ihm der Unterallgäuer FW-Vorsitzende Stefan Drexel zur Nominierung. Für Unterhaltung bei der Versammlung sorgten die Westerheimer Musikanten.
    Amtsinhaber Alex Eder (links) tritt erneut bei der Landratswahl an. Auf dem Foto gratuliert ihm der Unterallgäuer FW-Vorsitzende Stefan Drexel zur Nominierung. Für Unterhaltung bei der Versammlung sorgten die Westerheimer Musikanten. Foto: Volker Geyer

    Tosender Applaus brandet im Gasthof Laupheimer auf, als Paul Gruschka das Wahlergebnis verkündet: 53 von 53 stimmberechtigten FW-Mitglieder haben Alex Eder ihr Vertrauen geschenkt und ihn als Kandidat der Freien Wähler für die Unterallgäuer Landratswahl am 8. März 2026 nominiert. Freudestrahlend nimmt der Amtsinhaber die ersten Glückwünsche entgegen. Der 42-Jährige bedankt sich für das einstimmige Votum und bezeichnet die Nominierungsversammlung als „ersten Schritt hin zu einer erneut erfolgreichen Kommunalwahl“.

