Alex Eder will‘s nochmal wissen: Amtsinhaber geht ins Rennen um den Landratsposten im Unterallgäu

Tosender Applaus brandet im Gasthof Laupheimer auf, als Paul Gruschka das Wahlergebnis verkündet: 53 von 53 stimmberechtigten FW-Mitglieder haben Alex Eder ihr Vertrauen geschenkt und ihn als Kandidat der Freien Wähler für die Unterallgäuer Landratswahl am 8. März 2026 nominiert. Freudestrahlend nimmt der Amtsinhaber die ersten Glückwünsche entgegen. Der 42-Jährige bedankt sich für das einstimmige Votum und bezeichnet die Nominierungsversammlung als „ersten Schritt hin zu einer erneut erfolgreichen Kommunalwahl“.
Landratswahl 2026 im Unterallgäu
