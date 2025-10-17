Landratswahl 2026 im Unterallgäu Alex Eder will‘s nochmal wissen: Amtsinhaber geht ins Rennen um den Landratsposten im Unterallgäu

Die Freien Wähler im Unterallgäu nominieren den 42-jährigen Bauingenieur für die Landratswahl am 8. März 2026. Einstimmiges Ergebnis bei Versammlung in Günz.