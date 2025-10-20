Bis zu 100 Wohnungen könnten hier in Memmingen entstehen

Zwischen 70 und 100 Wohnungen könnten auf einem Grundstück entstehen, das derzeit noch von den Memminger Stadtwerken genutzt wird. Das Bauunternehmen Geiger als potenzieller Interessent setzt auf Modulbauweise, hat erste Pläne ausgearbeitet und diese mit einer informellen Anfrage bei der Stadt eingereicht. Positives Echo dafür gab es laut einer Mitteilung der städtischen Pressestelle in der jüngsten Sitzung des Gestaltungsbeirats.
Bezahlbares Wohnen in Memmingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden