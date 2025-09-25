Icon Menü
Nach dem Brand in Zell: Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses kostet 1,4 Millionen Euro

Nach dem verheerenden Brand

Abgebranntes Dorfgemeinschaftshaus in Zell wird schöner und moderner als zuvor

Neue Elektrik, besserer Brandschutz: So läuft die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Zell. Der Wiederaufbau kostet 1,4 Millionen Euro. Wer einziehen wird.
Von Franz Kustermann
    Bürgermeister Bernhard Kerler hofft, dass die Sanierung des am 1. April 2024 durch einen Brand schwer beschädigten Dorfgemeinschaftshauses inmitten von Zell Ende dieses Jahres abgeschlossen werden kann.
    Bürgermeister Bernhard Kerler hofft, dass die Sanierung des am 1. April 2024 durch einen Brand schwer beschädigten Dorfgemeinschaftshauses inmitten von Zell Ende dieses Jahres abgeschlossen werden kann. Foto: Franz Kustermann

    Der im Jahr 2009 von der Marktgemeinde Bad Grönenbach erworbene Gasthof Adler inmitten von Zell wurde mit viel Eigenleistung der dortigen Vereine saniert, umgebaut und 2014 als Dorfgemeinschaftshaus (DGH) eröffnet. Vermutlich wegen eines technischen Defektes an einem Stromkabel brannte das Vereinsdomizil am 1. April 2024 ab. Große Teile des westlichen Dachbereichs wurden zerstört. Das Löschwasser zog unter anderem die darunterliegenden Holzbalkendecken und -verkleidungen arg in Mitleidenschaft. Wie Bürgermeister Bernhard Kerler auf Anfrage mitteilte, wird die noch laufende Sanierung rund 1,4 Millionen Euro kosten. Die Hälfte davon trägt die Versicherung, die andere Hälfte muss die Marktgemeinde beisteuern.

