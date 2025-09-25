Abgebranntes Dorfgemeinschaftshaus in Zell wird schöner und moderner als zuvor

Der im Jahr 2009 von der Marktgemeinde Bad Grönenbach erworbene Gasthof Adler inmitten von Zell wurde mit viel Eigenleistung der dortigen Vereine saniert, umgebaut und 2014 als Dorfgemeinschaftshaus (DGH) eröffnet. Vermutlich wegen eines technischen Defektes an einem Stromkabel brannte das Vereinsdomizil am 1. April 2024 ab. Große Teile des westlichen Dachbereichs wurden zerstört. Das Löschwasser zog unter anderem die darunterliegenden Holzbalkendecken und -verkleidungen arg in Mitleidenschaft. Wie Bürgermeister Bernhard Kerler auf Anfrage mitteilte, wird die noch laufende Sanierung rund 1,4 Millionen Euro kosten. Die Hälfte davon trägt die Versicherung, die andere Hälfte muss die Marktgemeinde beisteuern.
Nach dem verheerenden Brand
