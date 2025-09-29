Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Zwei Premieren: Die neue Spielzeit im Landestheater Schwaben hat begonnen.

Premiere im Studio des Landestheaters Schwaben

Vom Börsenwahnsinn befallen – und vernichtet: Die Geschichte der „Lehman Brothers“ als Bühnenstück

Die Inszenierung „Lehman Brothers“ im Studio des Landestheaters erzählt vom Aufstieg und spektakulären Scheitern einer Familie. Ebenso bissig wie unterhaltsam.
Von Harald Holstein
    • |
    • |
    • |
    Eine hervorragende schauspielerische Leistung boten (von links) Julia Schmalbrock, Cindy Walther und Gabriele Fischer im Familienepos "Lehman Brothers", das jetzt im Studio des Landestheaters Schwaben Premiere feierte.
    Eine hervorragende schauspielerische Leistung boten (von links) Julia Schmalbrock, Cindy Walther und Gabriele Fischer im Familienepos "Lehman Brothers", das jetzt im Studio des Landestheaters Schwaben Premiere feierte. Foto: Jürgen Bartenschlager/LTS

    Der Name „Lehman Brothers“ ist zu einem Synonym für den gewaltigen Aufstieg einer amerikanischen Großbank und einem spektakulären Scheitern geworden. Im Zuge der Finanzkrise 2008 rief ihre Insolvenz im Bankenwesen ein Erdbeben globalen Ausmaßes hervor. Der Italiener Stefano Massini schrieb 2013 einen Text für die Bühne über die drei Generationen, die die bedeutende Investmentbank aufbauten und sie bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mitbestimmten. Sein Epos „Lehman Brothers“, das 150 Jahre Familiengeschichte abdeckt, wurde zu einem Lehrstück über Kapitalismus – allerdings ohne Lehre. Das Ensemble des Landestheaters Schwaben hat daraus unter der Regie von Carolin Wirth im Studio einen fulminanten und launigen Theaterabend gemacht, der sich zu beeindruckenden Leistungen steigert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden