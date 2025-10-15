Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes

Kurz vor dem Großen Preis der USA hat der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes sein Piloten-Duo für die kommende Saison bekanntgegeben. Es bleibt wie erwartet bei George Russell und Kimi Antonelli. «Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob», sagte Teamchef und -Mitbesitzer Toto Wolff in einer Mitteilung.

Der Österreicher hatte zuletzt schon am Rande des Großen Preises von Singapur, den Russell gewonnen hatte, betont, dass beide fix seien fürs kommende Jahr. «Wir wollten uns Zeit nehmen, die Verhandlungen ordnungsgemäß führen und sicherstellen, dass alle Seiten zufrieden sind», erklärte Wolff nun vor dem sogenannten Triple-Header mit den Rennen in Austin, Mexiko-Stadt und São Paulo an den kommenden drei aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Beide kommen aus der Mercedes-Nachwuchsschmiede

Russell wechselte zur Saison 2022 von Williams zu Mercedes. Seine bisherigen fünf Grand-Prix-Erfolge feierte der 27 Jahre alte Brite alle mit den Silberpfeilen.

Antonelli absolviert in diesem Jahr seine Premierensaison in der Motorsport-Königsklasse. Der 19 Jahre alte Italiener, der Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes abgelöst hatte, schaffte es in Kanada in diesem Jahr als Dritter erstmals aufs Podest. Beide durchliefen das Nachwuchsprogramm von Mercedes.

«Es war bisher eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Team und ich bin gespannt, was vor uns liegt - ganz besonders, da uns im nächsten Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte des Sports erwartet», sagte Russell mit Blick auf die Reform im kommenden Jahr mit unter anderem noch deutlich nachhaltigeren Motoren. «In meiner ersten Saison in der F1 habe ich sowohl in guten als auch in schwierigen Momenten viel gelernt. All das hat mich nicht nur als Fahrer, sondern auch als Teamkollege stärker gemacht», sagte Antonelli.

Der junge Italiener Kimi Antonelli erlebt eine Saison mit Rückschlägen, aber auch starken Ergebnissen. (Archivbild) Foto: Luca Bruno/AP/dpa