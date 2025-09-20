Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan 2025 in Baku: Verstappen gewinnt das Chaos-Qualfying

In der Hauptstadt Baku findet seit 2016 der Große Preis von Aserbaidschan statt. Das Stadtrennen im Baku City Circuit ist das 17. von insgesamt 24 Rennen der laufenden Jubiläumssaison. Die Formel 1 feiert nämlich ihr 75-jähriges Bestehen. Im Jahre 1950 begründete die Königsklasse des Automobilsports in Silverstone die moderne Grand-Prix-Ära. Amtierender Weltmeister ist der Niederländer Max Verstappen. In Baku gewann im vorherigen Jahr der Australier Oscar Piastri das Stadtrennen.

Von den 20 Piloten, die an der Formel 1-Saison teilnehmen, ist Nico Hülkenberg der einzige deutsche Rennfahrer. Ein Rennen auf deutschem Boden gibt es ebenso wie im Vorjahr auch 2025 nicht. Der altehrwürdige Hockenheimring ist aktuell kein Bestandteil vom Rennkalender der Formel 1 2025. Allerdings hat sich in jüngster Vergangenheit im deutschen Rennsport einiges getan. So ist bekannt, dass der Automobilhersteller Audi ab 2026 in der Formel 1 vertreten ist. So soll im Zuge des Einstiegs in die Königsklasse die vollständige Übernahme des Sauber-Teams erfolgen.

Beim grundlegenden Wettbewerbsprinzip der Formel 1 bleibt alles beim Alten. In jedem Rennen erhalten die bestplatzierten Rennfahrer Punkte. Der Pilot mit den meisten Punkten in der Rangliste am Ende der Saison gewinnt den Weltmeistertitel. Der Vorjahressieger Max Verstappen kam bei neun Grand Prix-Siegen auf insgesamt 437 Punkte. Im Regelwerk finden sich jedoch einige kleine Änderungen. Zum einen wurde die 2019 eingeführte Bonuspunkte-Regel wieder gestrichen, mit der durch die schnellste Runde innerhalb eines Rennens ein Extrapunkt erzielt werden konnte. Des Weiteren müssen sämtliche Rennwagen nun ein Mindestgewicht von 800 Kilogramm auf die Waage bringen. Für den Nachwuchs gibt es eine erfreuliche Regeländerung: Jedes Team muss nun einem Juniorfahrer die Möglichkeit geben, an einem freien Training teilnehmen zu können.

Alle wichtigen Informationen rund um den Großen Preis von Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku präsentieren wir in diesem Artikel. Dies beinhaltet die Termine, den Zeitplan sowie eine nähere Beleuchtung der Strecke.

Zeitplan beim Aserbaidschan-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Baku

Das Rennwochenende in Baku findet vom Freitag, 19. September, bis zum Sonntag, dem 21. September 2025 statt. Die Übertragung der Formel 1-Saison übernimmt in diesem Jahr primär der Pay-TV-Sender Sky. Dort können Sie neben dem Grand Prix von Aserbaidschan auch alle weiteren Rennen mitsamt freien Trainings und Qualifyings live verfolgen. Der Privatsender RTL überträgt sieben ausgewählte Rennwochenenden, wozu der GP in Baku nicht dazuzählt.

Das vollständige Wochenendprogramm vom Grand Prix von Aserbaidschan aus Baku 2025 haben wir in der folgenden Übersicht zusammengestellt. Die jeweiligen Uhrzeiten wurden bereits an die mitteleuropäische und damit auch die deutsche Zeitzone angepasst:

1. Freies Training : Freitag, 19. September 2025 ab 10.30 Uhr

2. Freies Training : Freitag, 19. September 2025 ab 14.00 Uhr

3. Freies Training : Samstag, 20. September 2025 ab 10.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 20. September 2025 ab 14.00 Uhr

Rennen : Sonntag, 21. September 2025 ab 13.00 Uhr

Großer Preis von Aserbaidschan 2025: Die Strecke in Baku

Die Rennstrecke in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hört auf den Namen Baku City Circuit und findet mitten in der Metropole am Kaspischen Meer statt. Ein besonderes Merkmal ist die außergewöhnliche Länge von insgesamt 6,003 Kilometern pro Runde. Durch die hohen Geschwindigkeiten ist der Circuit einer der schnellsten Stadtkurse in der Formel 1. Hervorzuheben ist beispielsweise der Streckenverlauf nach Kurve 16. Hier geben die Piloten fast zwei Kilometer Vollgas und erreichen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometern.

Der Streckenverlauf durch die Innenstadt von Baku verleiht dem Rennen einen besonderen Charme. So kommt besonders die historische Kulisse Bakus mit den schmalen Passagen der Altstadt zum Vorschein. An manchen Stellen ist der Asphalt lediglich 7,5 Meter breit, wodurch es neben der eben erwähnten Geschwindigkeit zugleich auf viel Präzision und Feingefühl ankommt. Auch die Rennstrategie der Teams kann ausschlaggebend für den (Miss-)Erfolg sein. Der Wechsel aus langen Geraden und intensiven Kurven bedarf eines taktischen Einsatzes der richtigen Reifen, die einem enormen Verschleiß ausgesetzt sind.

An dieser Stelle listen wir zum Schluss die wichtigsten Eckdaten des Baku City Circuit auf:

Eröffnung : 2016

Länge: 6.003 Meter

Renndistanz: 306 km

Runden: 51

Kurvenanzahl: 20

Rundenrekord: 1:43.009 (2019, Charles Leclerc)

So lief das Chaos-Qualifying in Baku

In einer zigfach unterbrochenen und chaotischen Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan hat Max Verstappen die Pole Position geholt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister behielt in der zweistündigen K.o.-Ausscheidung trotz heftiger Winde und leichten Regens zu jeder Zeit die Nerven und fuhr am Ende die schnellste Runde in seinem Red Bull. Es ist die 46. Pole des Niederländers.

M. Verstappen, Red Bull, 1:41.117 C. Sainz, Williams, 1:41.595, +0:00.478 L. Lawson, Racing Bulls, 1:41.707, +0:00.590 A. Antonelli, Mercedes, 1:41.717, +0:00.600 G. Russell, Mercedes, 1:42.070, +0:00.953 Y. Tsunoda, Red Bull, 1:42.143, +0:01.026 L. Norris, McLaren1, :42.239, +0:01.122 I. Hadjar, Racing Bulls, 1:42.372 , +0:01.255 O. Piastri, McLaren, -:--.---, -:--.--- C. Leclerc, Ferrari, -:--.---, -:--.--- F. Alonso, Aston Martin, 1:41.857, -:--.--- L. Hamilton, Ferrari, 1:42.183, +0:00.326 G. Bortoleto, Sauber, 1:42.27, +0:00.420 L. Stroll, Aston Martin, 1:43.061, +0:01.204 O. Bearman, Haas F1,, -:--.---, -:--.--- F. Colapinto, Alpine, 1:42.779, -:--.--- N. Hülkenberg, Sauber, 1:42.916, +0:00.137 E. Ocon, Haas F, 11:43.004, +0:00.225 P. Gasly, Alpine, 1:43.139, +0:00.360 A. Albon, Williams, 1:43.778, +0:00.999

Zweiter wurde völlig überraschend Carlos Sainz im Williams. Auch dahinter waren nicht die, mit denen eigentlich gerechnet worden war. Auf Platz drei fuhr Liam Lawson im Wagen der Racing Bulls vor Kimi Antonelli im Mercedes. Lando Norris, der aktuelle WM-Zweite, schaffte es im McLaren nur auf Platz sieben. Teamkollege Oscar Piastri, der im Klassement 31 Punkte vor Norris und 94 vor Verstappen liegt, kam nicht über Platz neun hinaus.

Im letzten Zeitabschnitt krachte Piastri auch noch mit seinem McLaren in die Streckenbegrenzung und konnte nicht weiterfahren. Auch andere erwischte es auf dem schnellen, aber teilweise auch sehr engen Kurs: Charles Leclerc demolierte seinen Ferrari und wurde nur Zehnter, Rekordweltmeister Lewis Hamilton kam im zweiten Wagen der Scuderia nur auf Platz zwölf.

Für das Rennen an diesem Sonntag (13.00 Uhr/Sky) sind ebenfalls wieder starker Wind und auch möglicher Regen vorhergesagt.