Ferraris Ex-Teamchef bleibt Formel-1-Geschäftsführer

Unmittelbar vor dem Saisonauftakt an diesem Wochenende in Australien hat die Formel 1 eine entscheidende Personalie geklärt. Der Vertrag mit Geschäftsführer Stefano Domenicali wurde um fünf Jahre bis Ende 2029 verlängert. Der 59 Jahre alte ehemalige Ferrari-Teamchef hat den Posten seit dem 1. Januar 2021.

«Stefano hat das Unternehmen hervorragend geführt, auf dem erfolgreichen Fundament aufgebaut und das Wachstum der Formel 1 sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf das Engagement der Fans beschleunigt», sagte der Geschäftsführer von Liberty Media, Derek Chang. Dem US-Unternehmen gehört die Motorsport-Königsklasse.

Domenicalis Energie und sein Enthusiasmus für den Sport würden sich «in einer äußerst effektiven Strategie und in Ergebnissen» widerspiegeln, so Chang weiter. Die Rennserie erlebt seit einiger Zeit weltweit, aber vor allem in den USA einen Boom und gewann ein großes und vor allem jüngeres Publikum dazu.

Er liebe diesen Sport, der seit seiner Kindheit Teil seines Lebens sei, sagte Domenicali, der aus dem italienischen Grand-Prix-Ort Imola stammt. Von 2008 bis 2014 war er Teamchef von Ferrari.