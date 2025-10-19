Hier sehen Sie die Formel 1 in Austin heute live im TV und Stream

Formel 1 heute live im TV – das Rennen aus Austin: Der Formel-1-Zirkus gastiert heute (19.10.2025) in Texas. Am Wochenende vom 17. bis 19. Oktober 2025 findet auf dem Circuit of The Americas in Austin der Große Preis der USA statt. Besonderheit in diesem Jahr: Es handelt sich um ein Sprint-Wochenende mit verkürztem Rennen am Samstag und dem Hauptrennen heute am Sonntag.

F1 live heute aus Austin im TV und Stream: Der Grand Prix wird von ausgewählten TV-Sendern übertragen. Welche Möglichkeiten haben deutsche und österreichische Motorsportfans? Zeigen RTL oder ORF das F1-Rennen heute im Free-TV? Alle Antworten zur TV- und Stream-Übertragung aus den USA.

Übertragung Formel 1 aus Texas: Der Circuit of The Americas in Austin ist Schauplatz des 19. Saisonlaufs. Das Sprint-Wochenende bringt ein dichtes Programm mit sich – am Samstag standen sowohl der Sprint als auch das Qualifying auf dem Plan. Für deutsche Fernseh-Zuschauer gibt es in diesem Jahr jedoch eine Einschränkung: RTL überträgt das USA-Wochenende nicht. Motorsportfans sind daher auf Pay-TV-Anbieter angewiesen – mit einer wichtigen Ausnahme für Zuschauer in Grenznähe zu Österreich.

Welcher Sender zeigt die Formel 1 heute? Um wie viel Uhr startet das Rennen in Austin? Gibt es eine Free-TV-Übertragung? Hier finden Sie alle Informationen zu Sendern, Uhrzeiten und Übertragungsmöglichkeiten für den Sprint-GP in Texas.-

Formel 1 heute live im TV aus Austin/USA: Wie sind Programm, Uhrzeit, Sender und Startaufstellung der F1 live aus Texas

Sonntag, 19. Oktober 2025: F1-Rennen heute in Austin, Grand Prix der USA 2025

Start heute F1-Rennen USA: 21 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und auf ORF1)

Samstag, 18.10.2025: Sprint und F1-Qualifying in Austin/USA

F1 Sprint: 19 Uhr (live auf Sky Sport F1/WOW und ORF 1)

Qualifying USA: 23 Uhr (live auf Sky Sport F1/WOW und ORF 1) - hier zum Ergebnis

Formel 1 heute: RTL zeigt nichts aus Austin – Kein Free-TV in Deutschland

Schlechte Nachrichten für deutsche Zuschauer ohne Pay-TV-Zugang: RTL überträgt vom USA-GP in Austin 2025 weder Sprint noch Qualifying oder Hauptrennen. Das Texas-Wochenende gehört nicht zu den sieben Hauptrennen, die der Kölner Sender 2025 im Free-TV zeigen darf. Auch das Qualifying gestern am späten Samstagabend um 23 Uhr – normalerweise eine beliebte Free-TV-Option bei RTL – war nicht Teil des Programms.

Das gewohnte RTL-Team mit Kommentator Heiko Waßer, Experte Christian Danner, Reporterlegende Kai Ebel und den Moderatoren Florian König sowie Laura Papendick kommt an diesem Wochenende nicht zum Einsatz. Welche F1-Rennen RTL kostenlos zeigt, haben wir hier aufgelistet.

Deutsche Motorsportfans ohne Sky-Abonnement haben damit keine kostenfreie TV-Option für das Sprint-Wochenende in den USA.

Formel 1 in den USA: ORF 1 überträgt Sprint, Qualifying und Rennen komplett – Free-TV-Option für Österreich

Für deutsche Zuschauer in Grenznähe zu Österreich, die ORF 1 über Kabel oder Satellit empfangen können, gibt es dennoch eine kostenlose Möglichkeit, die Formel 1 aus Austin live heute zu verfolgen. ORF 1 zeigt das komplette Sprint-Wochenende aus Austin live und in voller Länge. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks überträgt sowohl den Sprint am Samstagabend als auch das späte Qualifying und schließlich heute am Sonntag (19. Oktober 2025) das Hauptrennen am Sonntagabend.

In weiten Teilen Südbayerns, Teilen Baden-Württembergs und im Allgäu ist ORF 1 in vielen Kabelnetzen verfügbar.

Formel 1 Austin heute: Sky und WOW mit Komplett-Übertragung des US-GP

Für die meisten deutschen Formel-1-Fans führt an diesem Wochenende aber kein Weg an Sky vorbei: Der Pay-TV-Sender Sky Sport F1 überträgt das gesamte Sprint-Wochenende 2025 aus Austin ohne Einschränkungen. Vom Sprint am Samstagabend über das Qualifying bis zum Sonntagsrennen – alle Sessions laufen live und vollständig. Das Streaming-Portal WOW bietet denselben Zugang für Zuschauer ohne klassisches Sky-Abo. Beide Optionen ermöglichen nicht nur die Live-Übertragung, sondern auch Wiederholungen und Highlights on demand.

Das Sky-Team besteht aus Kommentator Sascha Roos, den Experten Ralf Schumacher und Timo Glock, Moderator Peter Hardenacke sowie Reporterin Sandra Baumgartner. Die Berichterstattung beginnt jeweils deutlich vor den Sessions mit ausführlicher Analyse und Hintergrundinfos.

Formel 1 Austin heute live im TV und Stream: Stars and stripes heißt es dieses Wochenende für die F1 aus den USA 2025. Foto: IMAGO / MAXPPP

Formel 1: Kostenloser Live-Stream aus den USA?

Für die Formel 1 2025 gibt es in Deutschland keine legalen, kostenlosen Livestreams im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option:

Monatsabo: 44,99 Euro

Jahresabo: 35,99 Euro monatlich

Da RTL das Austin-Wochenende nicht überträgt, entfällt auch die RTL+-Stream-Option. Sky und WOW bleiben damit die einzigen legalen Streaming-Plattformen für deutsche Zuschauer – abgesehen vom ORF-Stream für Nutzer mit österreichischer IP-Adresse.

Formel 1: Sprint erklärt - So läuft das Wochenende in Austin ab

Das Sprint-Wochenende der Formel 1 unterscheidet sich deutlich vom klassischen Grand-Prix-Format. Bereits am Freitag fand das Sprint-Qualifying statt, das die Startaufstellung für den Sprint am Samstag festlegte. Heute am Sonntag gibt es den klassischen USA-GP der F1.

Ablauf des Sprint-Wochenendes:

Freitag: Sprint-Qualifying - Startaufstellung für Sprint

Samstag, 19 Uhr: Sprint über verkürzte Distanz - Punkte für Top 8

Samstag, 23 Uhr: Klassisches Qualifying - Startaufstellung für Sonntags-Rennen

Sonntag, 21 Uhr: Großer Preis über volle Distanz - Reguläre Punktevergabe

Der Sprint dauert etwa 100 Kilometer und bringt Punkte für die ersten acht Fahrer (8-7-6-5-4-3-2-1). Das Hauptrennen am Sonntag vergibt die regulären WM-Punkte nach dem bekannten Schema.

Formel 1 Startaufstellung heute in Austin: Ergebnis Qualifying USA 2025

Live im Fernsehen und TV-Stream wurde am Freitagabend das Sprint-Qualifying zum USA-Sprint 2025 der Formel 1 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Austin heute stand nach dem regulären Qualifying gestern fest. Der schnellste Fahrer, Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, startet den USA-GP der Formel 1 heute von der Pole-Position vor Lando Norris im McLaren.

F1-Startaufstellung Austin: Ergebnis des USA-Qualifyings 2025

1. Startreihe: 1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull / 2. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren

2. Startreihe: 3. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari / 4. George Russell (Großbritannien) - Mercedes

3. Startreihe: 5. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Ferrari / 6. Oscar Piastri (Australien) - McLaren

4. Startreihe: 7. Andrea Kimi Antonelli (Italien) - Mercedes / 8. Oliver Bearman (Großbritannien) - Haas

5. Startreihe: 9. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Williams / 10. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin

6. Startreihe: 11. Nico Hülkenberg (Deutschland) - Kick Sauber / 12. Liam Lawson (Neuseeland) - Racing Bulls

7. Startreihe: 13. Yuki Tsunoda (Japan) - Red Bull / 14. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine

8. Startreihe: 15. Franco Colapinto (Argentinien) - Alpine / 16. Gabriel Bortoleto (Brasilien) - Kick Sauber

9. Startreihe: 17. Esteban Ocon (Frankreich) - Haas / 18. Alexander Albon (Thailand) - Williams

10. Startreihe: 19. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin + 5 Plätze/Unfall im Sprintrennen / 20. Isack Hadjar (Frankreich) - Racing Bulls

F1 Startaufstellung heute - Austin/USA: Live im TV und Stream startet F1-Weltmeister Max Verstappen (r.) im Red Bull heute vor Lando Norris (l.) im McLaren in den Formel-GP der USA 2025. Foto: IMAGO/Panoramic by PsnewZ

Circuit of The Americas: Fakten zur F1-Strecke in Austin

Name: Circuit of the Americas (CoTA)

Länge: 5,516 Kilometer

Runden: 56

Distanz: 308,405 Kilometer

Strecke: Das Rennen in Austin hat im vergangenen Jahr Ferrari-Pilot Charles Leclerc gewonnen. Rekordsieger in Texas ist allerdings Lewis Hamilton (Ferrari) mit fünf Siegen (mit Mercedes).

Formel-1-Kalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2025 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung aus Austin/USA der Formel 1 im TV, Stream und in der Mediathek geht es für den F1-GP-Zirkus bereits kommendes Wochenende mit dem GP in Mexiko weiter. Die nächsten Rennen:

26. Oktober 2025: Formel-1-GP in Mexiko/Mexico-City

9. November 2025: Formel-1-GP in Brasilien in Sao Paulo

22.11.2025: Formel-1-GP von Las Vegas