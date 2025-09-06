Hier läuft die Formel 1 aus Monza heute im TV und im Stream

Formel 1 heute live im TV und Stream: Beim Rennen aus der Startaufstellung heute in Monza geht es am Sonntag (7.9.2025) um den Sieg im 16. Rennen der F1-Saison 2025. Der Monza-Zeitplan sah vor dem Italien-GP heute das übliche Programm mit Freien Trainings und der Qualifikation am Samstag vor. Die Formel 1 fährt an diesem Wochenende auf dem Kurs Autodromo Nazionale di Monza im Königlichen Park – etwas außerhalb von Mailand gelegen.

Wo kann man Formel 1 schauen? Für den Monza-GP finden Sie alle Uhrzeiten und Sender der F1-Übertragungen dieses Wochenende hier. Viele Fans hoffen dabei auch wieder auf Formel 1 im Free-TV.

Überträgt RTL heute Formel 1 aus Monza?

Zeigt der ORF die Formel 1 heute in Österreich?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream von der Formel 1?

Hier Sender und Startzeiten der Übertragung zum GP von Italien 2025 im TV und Livestream aktuell.

Formel 1 heute live im TV aus Monza: Wie sind Programm, Uhrzeit, Sender und Startaufstellung der F1 live aus Italien

Sonntag, 7. September 2025: F1-Rennen heute in Monza, Grand Prix von Italien 2025

Start des F1-Rennens Monza: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Samstag, 6.9.2025: 3. Freies Training und F1-Qualifying in Monza/Italien

3. Freies Training: 12.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Qualifying Monza: 16 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und im Stream auf RTL+) – hier zum Ergebnis

Freitag, 5.9.2025: Freies Training der F1 in Monza

1. Freies Training: 13.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

2. Freies Training: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW) – hier zum Ergebnis

Formel 1 Monza live: Zeigt RTL Formel 1 heute?

In Deutschland überträgt Sky Sport F1 dieses Wochenende die Formel 1 in Monza nahezu exklusiv – sowohl im Fernsehen als auch im Stream über WOW. Free-TV-Sender wie RTL zeigen die Formel 1 Monza heute nicht live. In Österreich berichtet Servus-TV umfassend von der F1 in Monza.

Rechteinhaber Sky zeigt in der Formel-1-Saison 2025 alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge im Pay-TV. RTL kann sieben Grands Prix der Formel-1-Saison 2025 parallel dazu live im Free-TV zeigen. Der Italien-GP gehört nicht dazu. Nur das Monza-Qualifying am Samstag streamte RTL – allerdings lediglich in der kostenpflichtigen Mediathek von RTL+ und nicht im Free-TV.

Insgesamt gibt es 2025 elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen der Formel 1 2025 live im Free-TV bei RTL. Welche das sind und welche sieben F1-Rennen kostenlos bei RTL laufen, lesen Sie hier.

Formel 1 heute in Monza auf Sky/WOW live im Pay-TV

Für das volle Formel-1-Programm aus Monza mit allen Sessions im Zeitplan benötigen deutsche Formel-1-Fans ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW, um Formel 1 live im TV heute oder als Wiederholung sehen zu können. Für Sky Sport F1 kommentieren vom Grand Prix heute in Italien Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung Monza. Moderator aus Italien ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 kostenlos schauen? Gibt es einen F1-Livestream aus Monza heute?

Für die Formel 1 2025 in Monza gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Gezeigt wird die F1 in Monza aber im Sky-Livestream im Internet bei wowtv.de. Für die Formel-1-Übertragungen ist dabei der Streamingdienst WOW eine kostenpflichtige, aber legale Option (monatlich 44,99 Euro, im Jahresabo 29,99 Euro). RTL streamte das Qualifying aus dem Königlichen Park in Monza am Samstag auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (8,99 Euro/Monat) und nicht im Free-TV.

F1 live aus Monza im TV in Österreich: Übertragen 2025 ORF oder ServusTV?

Formel 1 2025 live im TV: In Österreich teilen sich ORF und ServusTV (Austria) 2025 die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Grand Prix von Italien 2025, alle Trainings und das Qualifying aus Monza werden bei ServusTV gezeigt.

Während ORF1 in weiten Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar ist, gilt dies für die österreichische Version von Servus-TV nicht.

Immerhin: Für Formel-1-Superfans zeigt ORF1 am späten Sonntagabend ab 23.31 Uhr das ganze Rennen des Monza-F1-Grand-Prix 2025 in der Wiederholung.

Formel 1 Monza: Ergebnis Qualifying – Startaufstellung F1 heute in Italien 2025

Live aus Monza bei Sky und im kostenpflichtigen Stream von WOW und RTL+ wurde am Samstagnachmittag (06.09.2025) das Qualifying zum Italien-Rennen 2025 der Formel 1 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Italien 2025 stand nach der Qualifikation heute fest. Der schnellste Fahrer, Weltmeister Max Verstappen, startet den GP von Italy 2025 von der Pole-Positionn heute im Autodromo Nazionale di Monza vor Lando Norris im McLaren.

F1-Startaufstellung heute Monza - Rennen: Ergebnis des Qualifyings 2025

1. Startreihe: 1. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull / 2. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren

2. Startreihe: 3. Oscar Piastri (Australien) - McLaren / 4. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari

3. Startreihe: 5. George Russell (Großbritannien) - Mercedes / 6. Andrea Kimi Antonelli (Italien) - Mercedes

4. Startreihe: 7. Gabriel Bortoleto (Brasilien) - Kick Sauber / 8. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin

5. Startreihe: 9. Yuki Tsunoda (Japan) - Red Bull / 10. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Ferrari (+ 5 Plätze/Strafe aus vorherigem Rennen)

6. Startreihe: 11. Oliver Bearman (Großbritannien) - Haas / 12. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Kick Sauber

7. Startreihe: 13. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Williams / 14. Alexander Albon (Thailand) - Williams

8. Startreihe: 15. Esteban Ocon (Frankreich) - Haas / 16. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin

9. Startreihe: 17. Franco Colapinto (Argentinien) - Alpine / 18. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine

10. Startreihe: 19. Liam Lawson (Neuseeland) - Racing Bulls / 20. Isack Hadjar (Frankreich) - Racing Bulls (+ 4/Start aus Boxengasse)

Formel-1-Strecke: Das ist das Autodromo Nazionale di Monza

Name : Autodromo Nazionale di Monza

Länge : 5,793 Kilometer

Runden: 53

Distanz: 306,968 km

Lage : Das Autodromo Nazionale di Monza liegt rund 20 Kilometer von Mailand entfernt.

Strecke : Die legendären Kurven der geschichtsträchtigen Strecke in Italien kennt jeder Formel-1-Fan: Parabolica, Lesmo oder Variante Ascari. Die Strecke ist ein Hochgeschwindigkeitskurs. Mehr als drei Viertel davon werden mit Vollgas gefahren - 360 Stundenkilometer und mehr sind drin.

Formel-1-Kalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2025 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung der Formel 1 in Monza heute im TV, Stream und in der Mediathek geht für den F1-GP-Zirkus gleich nächste Woche mit dem GP Aserbaidschan in Baku weiter. Es ist der Schlusspunkt des Triple-Headers nach der Sommerpause im vergangenen August. Die nächsten Rennen:

15. September 2024: Formel-1-GP in Baku/Aserbaidschan

22. September 2024: Formel-1-GP in Singapur