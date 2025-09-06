Hoffnung bei Tifosi: Leclerc Zweiter vor K.o.-Ausscheidung

Vorjahressieger Charles Leclerc hat beim Heim-Grand-Prix von Ferrari im letzten Freien Training Platz eins um nur 21 Tausendstelsekunden verpasst. Schneller als der Monegasse im Formel-1-Wagen der Scuderia war im Autodromo Nazionale von Monza nur Lando Norris im McLaren.

Dritter wurde vor der Qualifikation (16.00 Uhr/Sky) zum Großen Preis von Italien dessen Teamkollege Oscar Piastri. Der Australier führt im Klassement mit 34 Punkten vor Norris.

Knapper Kampf um die Pole möglich

Auf Platz vier auf dem Hochgeschwindigkeitskurs kam der viermalige Weltmeister und Titelverteidiger Max Verstappen. Fünfter wurde George Russell im Mercedes. Die K.o.-Ausscheidung könnte also zu einer knappen und spannenden Angelegenheit werden - die Top fünf im Training trennten keine zwei Zehntelsekunden. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde Siebter im Training. Nico Hülkenberg im Sauber Elfter.

In der WM-Wertung hat Norris vor dem Rennen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) 34 Punkte Rückstand auf Piastri. Der Australier hatte zuletzt in Zandvoort gewonnen, Norris war mit einem Defekt in den Niederlanden ausgeschieden.