Formel 1: Großer Preis von Italien 2025 in Monza - Termine, Zeitplan und alle Infos zur Strecke

Am 16. März 2025 startete erneut eine Formel-1 Saison. Ihren Auftakt hatte sie in Melbourne, Australien. Es gibt insgesamt 24 Rennen, auf fünf Kontinenten in verschiedenen Ländern. Allerdings findet in Deutschland aufgrund fehlender finanzieller Mittel wie die letzten Jahre keinen Grand Prix statt. Allerdings geht ein deutscher Fahrer an den Start. Nico Hülkenberg ist mittlerweile ein erfahrener Rennfahrer. Diese Saison startete holprig für den einzigen Deutschen. Im Grand Prix von China belegte er lediglich den 18. Platz. Schon in der ersten Runde bremste er falsch und rutschte ins Kiesbett, wodurch das Auto aerodynamisch nicht mehr renntauglich war. Nico Hülkenberg fährt derzeitig für Sauber, doch im nächsten Jahr 2026 übernimmt Audi als Werksteam, und Nico soll helfen, dieses Team aufzubauen.

Die meisten bekannten Formel-1 Regeln wurden beibehalten. Es gab nur ein paar wenige Änderungen. Dazu zählt beispielsweise die Anhebung des Mindestgewichts für den Fahrer. Eine Regeländerung, die für die meisten mehr von Bedeutung sein wird, ist der Wegfall des Bonuspunktes für die schnellste Rennrunde.

Die Grand-Prix-Wochenenden folgen einem festen Ablauf. Sie beginnen mit drei freien Trainings und einem Qualifying am Samstag. Am Sonntag findet dann das Hauptrennen statt. Die Übertragung der Formel 1 2025 übernehmen dabei verschiedene Sender.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rennen in dieser Saison anzusehen. Eine komplette Übertragung übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. An sieben Sonntagen findet auch eine Free-TV-Übertragung auf RTL statt. Das Rennen in Italien ist davon jedoch ausgenommen. Es gibt aber die Möglichkeit, über RTL+ das Rennen zu sehen. Ein Abonnement gibt es ab 5,99 Euro im Monat.

Die Rennen in Italien finden an folgenden Tagen statt:

1. freies Training: Freitag, 05. September 2025 ab 13.30 Uhr

2. freies Training: Freitag, 05. September 2025 ab 17.00 Uhr

3. freies Training: Samstag, 06. September 2025 ab 12.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 06. September 2025 ab 16.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 07. September 2025 ab 15.00 Uhr

Großer Preis von Italien 2025: Die Strecke in Monza

Die Rennstrecke von Monza, offiziell bekannt als Autodromo di Nazionale die Monza, gehört zu den legendärsten Kursen im Motorsport. Gelegen kurz hinter Mailand, ist sie die älteste noch genutzte Strecke der Formel-1. Seit ihrer Eröffnung im September 1922 und der Aufnahme in den Formel-1 Kalender im Jahr 1950 ist Monza fester Bestandteil jeder Meisterschaft.

Monza ist nicht nur historisch bedeutsam, sondern auch eine der schnellsten Strecken der Formel 1. Aufgrund dessen ist sie auch bekannt als „Hochgeschwindigkeits-Tempel“. Mit einer Länge von 5,793 Kilometern und vier langen Geraden – darunter die längste mit 1,194 Kilometern erreichen die Fahrer extreme Geschwindigkeiten. Mehr als 84 % der Rundendistanz werden unter Vollgas gefahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei rund 270 km/h.

Die größten Herausforderungen in Monza betreffen die Bremsen und Reifen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten und der abrupten Bremszonen – insbesondere vor den Schikanen – werden die Bremsen extrem beansprucht. Zudem spielt die Aerodynamik eine entscheidende Rolle. Da die Strecke wenig Bodenwellen aufweist, setzten die Teams auf eine geringe Bodenfreiheit, um eine bessere Bodenhaftung zu erzielen. Diese Kombination aus Höchstgeschwindigkeiten, harten Bremszonen und technischer Präzision macht Monza zu einer der faszinierendsten und anspruchsvollsten Herausforderungen für Fahrer und Teams.

Um alle wichtigen Eckdaten auf einen Blick zu haben, gibt es hier eine Übersicht:

Eröffnung : 1922, im Rennkalender seit 1950

Länge: 5,793 km

Renndistanz: 306,720 km

Runden: 53

Kurvenanzahl: 11

Rundenrekord: 1:21,046 Minuten (Rubens Barrichello, 2004)