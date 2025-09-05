Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Motorsport
Icon Pfeil nach unten

Formel 1: Neuer Vertrag bis 2035 für Klassiker in Monaco

Formel 1

Neuer Vertrag bis 2035 für Klassiker in Monaco

Das Rennen bietet meist wenig Spannung auf der engen Strecke. Seinen Reiz hat Monaco für die Formel 1 aber nicht verloren. Ein neuer Vertrag gilt nun bis einschließlich 2035.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein neuer Vertrag für den Klassiker (Archivbild)
    Ein neuer Vertrag für den Klassiker (Archivbild) Foto: David Davies/PA Wire/dpa

    Die Formel 1 hat den Vertrag mit Monaco vorzeitig verlängert, der Klassiker in den engen Straßen des Fürstentums ist nun bis einschließlich 2035 im Rennkalender. Das gab die Motorsport-Königsklasse am Rande des Großen Preises von Italien in Monza bekannt. Die bisherige Vereinbarung war bis einschließlich 2031 gültig.

    «Es ist ein legendäres Rennen, das von allen Fahrern und Fans geliebt wird und dank seiner Lage im glamourösesten Fürstentum der Welt eine einzigartige Atmosphäre bietet», sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Allerdings bietet der Stadtkurs praktisch keine Überholmöglichkeiten, ein zweiter Pflichtboxenstopp in diesem Jahr hatte die erhoffte Spannungssteigerung auch nicht gebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden