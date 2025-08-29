Verstappen zum Formel-1-Auftakt in Zandvoort im Kiesbett

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit einem Dämpfer in sein Heimspiel in Zandvoort gestartet. Im ersten Training vor dem Großen Preis der Niederlande wurde der Red-Bull-Star mit großem Rückstand nur Sechster und stellte sein Auto am Ende auch noch im Kiesbett ab. Der 27-Jährige lag auf dem Kurs an der Nordsee 0,940 Sekunden hinter dem WM-Zweiten Lando Norris, der im McLaren die Bestzeit setzte.

Bitter für Verstappen: Am Ende konnte er nicht in die Box zurückfahren. Er absolvierte nach Ende des Trainings eine Startübung und landete kurz danach neben der Strecke. «Ich stecke fest», funkte Verstappen an seine Box und schüttelte frustriert mit dem Kopf. Zunächst war nicht klar, was der Grund für den unfreiwilligen Abflug am Ende der Start-Ziel-Geraden ohne Einwirkung eines anderen Fahrers war.

Der Gesamtführende Oscar Piastri steuerte seinen McLaren derweil auf Platz zwei, dahinter wurde Lance Stroll im Aston Martin überraschend Dritter. Der Rheinländer Nico Hülkenberg kam im Sauber auf Rang 13.

Dreher und Abflüge zu Beginn

Erst drehten sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton in seinem störrischen Ferrari und Yuki Tsunoda im Red Bull, dann musste die Übungseinheit sogar früh unterbrochen werden. Kimi Antonelli flog von der Piste ab, der Mercedes des Italieners wurde mit einem Kran geborgen. Nach gerade sechs Minuten war das Training für Antonelli beendet, er durfte nur noch zuschauen.

Bei starkem Wind und insgesamt herausfordernden Bedingungen ging es nach der siebenminütigen Unterbrechung weiter. Einmal mehr dominierte McLaren das einstündige Training und hinterließ auf dem Kurs mit der markanten Steilkurve in den Dünen den stärksten Eindruck. Zum zweiten Training am Nachmittag wird teilweise starker Regen erwartet, der schon vor dem Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) erstmals für Chaos sorgen könnte.

Enger WM-Kampf zwischen Piastri und Norris

Bei noch zehn ausstehenden Rennen führt Piastri in der WM-Wertung nur noch mit neun Punkten vor Teamkollege Norris. Titelverteidiger Verstappen liegt bereits 97 Punkte hinter dem Australier Piastri, der zum ersten Mal Weltmeister werden kann. Der viermalige Champion Verstappen hatte den Grand Prix in seinem Heimatland bis 2023 dreimal hintereinander gewonnen, ehe er im Vorjahr Zweiter hinter Norris wurde.