Formel 1: Großer Preis der Niederlande 2025 in Zandvoort – Termin, Zeitplan und Infos zur Strecke

Die Formel 1 feiert 2025 ein besonderes Jubiläum. Mit der aktuellen Saison findet nämlich die 75. Auflage statt, nachdem 1950 in Silverstone die moderne Grand-Prix-Ära eingeläutet wurde. Wie der Rennkalender für die Formel 1-Saison 2025 verrät, gibt es insgesamt 24 Rennen. An 15. Stelle steht der Dünenkurs in Zandvoort, der im Jahre 1952 das erste Mal als Rennstrecke für eine Formel 1-Saison fungierte. Rekordhalter ist der britische Rennfahrer Jim Clark, der den Grand Prix viermal gewinnen konnte. Im vergangenen Jahr gewann ebenfalls ein Brite, nämlich Lando Norris.

Als einziger deutscher Fahrer nimmt in diesem Jahr Nico Hülkenberg am Rennen in Zandvoort teil. Auf ein Rennen in Deutschland müssen die Fans auch in diesem Jahr verzichten. Der altehrwürdige Hockenheimring ist nicht Bestandteil des Rennkalenders der Formel 1. Abseits des Asphalts gibt es allerdings Bewegung im deutschen Rennsport. So verkündete Audi seinen Einstieg in die Formel 1 ab 2026. Demnach soll das Sauber-Team vollständig übernommen werden.

Am Grundprinzip der Formel 1 ändert sich in der 75. Jubiläumssaison nicht viel. In jedem Rennen gibt es für die bestplatzierten Fahrer Punkte. Wer am Ende der Saison die meisten Punkte im Ranking hat, gewinnt den Weltmeistertitel. Im vergangenen Jahr stand der Niederländer Max Verstappen auf dem Siegertreppchen. Dennoch gibt es im Regelwerk einige kleine Änderungen. So fällt beispielsweise der 2019 eingeführte Bonuspunkt für die schnellste Runde wieder weg. Des Weiteren wurde das Mindestgewicht des ganzen Rennfahrzeugs auf 800 Kilogramm angehoben. Gute Neuigkeiten gibt es zudem für den Nachwuchs: So sind sämtliche Teams dazu verpflichtet, einem Juniorfahrer die Teilnahme am freien Training zu ermöglichen.

In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Großen Preis der Niederlande 2025 in Zandvoort. Dazu gehören die Termine, der Zeitplan, sowie eine nähere Beschreibung der Strecke.

Zeitplan beim Niederlande-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Zandvoort

Der Ablauf des Grand Prix in Zandvoort gliedert sich über das Wochenende verteilt in drei freie Trainings, ein Qualifying sowie das eigentliche Rennen. Die Übertragung der Formel 1 2025 und damit auch das Rennwochenende in Zandvoort übernimmt in erster Linie der Pay-TV-Sender Sky. Dort können sämtliche 24 Rennen mitsamt freien Trainings und den Qualifyings live verfolgt werden. Der Privatsender RTL hingegen überträgt lediglich sieben ausgewählte Rennen im TV und Live-Stream. Der Große Preis von Zandvoort ist eines dieser sieben Rennen und ist daher zusammen mit den freien Trainings und dem Qualifying im Free-TV zu sehen. Wie der Zeitplan für das Rennwochenende in Zandvoort vom 29. bis zum 31. August 2025 ausschaut, zeigen wir in der folgenden Übersicht:

1. Freies Training : Freitag, 29. August 2025 ab 12.30 Uhr

2. Freies Training : Freitag, 29. August 2025 ab 16.00 Uhr

3. Freies Training : Samstag, 30. August 2025 ab 11.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 30 August 2025 ab 15.00 Uhr

Rennen : Sonntag, 31. August 2025 ab 15.00 Uhr

Großer Preis der Niederlande 2025: Die Strecke in Zandvoort

Zandvoort liegt an der Nordseeküste in der Provinz Noord-Holland. Die Stadt hat eine traditionsreiche Rennsportgeschichte und die eigentliche Rennstrecke wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 vom Ingenieur John Hugenholtz entworfen und erbaut. Dabei integrierte er die natürlichen Dünen und Hügel der Landschaft, wodurch sich schnelle Kurven, enge Passagen und lange Geraden ergeben. Dadurch kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer seit jeher in den Genuss packender Überholmanöver und enger Duelle.

Nach 1985 verschwand der Circuit Zandvoort für mehr als 35 Jahre aus dem Rennkalender der Formel 1, da neben finanziellen Gründen auch die modernen Sicherheitsanforderungen nicht mehr gewährleistet werden konnten. Durch erhebliche Umbau- und Modernisierungsarbeiten gab die Rennstrecke im Jahr 2021 ihr Comeback. Neben erneuerten Tribünen und vergrößerten Auslaufzonen wurde auch die Strecke an einigen Stellen angepasst.

Zum Schluss präsentieren wir die grundlegenden Eckdaten zum Circuit Zandvoort:

Eröffnung: 1948

Länge: 4.259 Meter

Renndistanz: 306,524 Kilometer

Runden: 72

Kurvenanzahl: 14

Rundenrekord: 1:11,097 (2021, Lewis Hamilton)