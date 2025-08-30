Norris in Zandvoort im letzten Training wieder vor Piastri

Lando Norris ist auch im letzten Formel-1-Training vor dem Großen Preis der Niederlande die schnellste Runde gefahren. Der Brite setzte sich in 1:08,972 Minuten klar vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri durch. Der WM-Führende aus Australien hatte 0,242 Sekunden Rückstand. Norris war vor dem ersten WM-Lauf nach der Sommerpause in allen drei Übungseinheiten nicht zu schlagen.

Den dritten Platz belegte George Russell im Mercedes, Weltmeister Max Verstappen kam bei seinem Heimspiel im Red Bull mit fast einer Sekunde Rückstand nicht über Rang fünf hinaus. Der Rheinländer Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber nur auf Platz 16.

Noch am Samstagmorgen hatte es an der Nordseeküste stark geregnet, der Kurs in den Dünen trocknete jedoch während des Trainings immer weiter ab. In der Qualifikation am Nachmittag (15.00 Uhr/Sky) soll Regen kein Problem werden, dafür könnte es im Grand Prix am Sonntag durch nasse Bedingungen wieder chaotischer werden.

Enger WM-Kampf zwischen Piastri und Norris

Bei noch zehn ausstehenden Rennen führt Piastri in der WM-Wertung nur noch mit neun Punkten vor Norris. Titelverteidiger Verstappen liegt bereits 97 Punkte hinter dem Australier Piastri. Der viermalige Champion Verstappen hatte den Grand Prix in seinem Heimatland bis 2023 dreimal nacheinander gewonnen.