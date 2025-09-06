Ein Sitz langfristig vergeben: Gasly bis 2028 bei Alpine

Zumindest der Platz von Pierre Gasly beim französischen Formel-1-Rennstall Alpine ist langfristig vergeben. Das Team, bei dem Flavio Briatore das Sagen hat, einigte sich mit dem 29 Jahre alten Franzosen auf die Verlängerung seines Vertrages bis einschließlich 2028.

Gasly war zur Saison 2023 von damaligen Team Alpha Tauri zu Alpine gewechselt. Vor fünf Jahren hatte er für Red Bulls Schwesterteam den Großen Preis von Italien in Monza gewonnen.

Zweites Cockpit offen

Weitaus weniger fix ist das zweite Cockpit bei Alpine, um das sich im vergangenen Jahr auch Mick Schumacher vergeblich beworben hatte. Den Zuschlag hatte der Australier Jack Doohan bekommen, er war nach sechs Grand Prix' aber gegen Franco Colapinto ausgetauscht werden. Der Argentinier konnte die Erwartungen bisher aber auch nicht erfüllen.