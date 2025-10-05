Formel 1: Großer Preis von Singapur 2025 – Termin, Zeitplan und Infos zur Strecke

24 Rennen finden dieses Jahr in der Formel 1-Saison 2025 statt, die ein besonderes Jubiläum feiert. Die Austragung der Königsklasse des Automobilsports ist nämlich zum 75. Mal. Den Grundstein legte im Jahre 1950 das erste Formel 1-Rennen in Silverstone in England, das die moderne Grand-Prix-Ära, wie wir sie heute kennen, einläuten sollte. Ein Blick in den Rennkalender der Formel 1-Saison verrät, dass der Große Preis von Singapur das 18. Rennen der laufenden Saison ist. Rekordsieger beim Marina Bay Street Circuit ist der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel. Im vergangenen Jahr stand Lando Norris auf dem Siegertreppchen ganz oben.

In Singapur und auch bei den anderen Grands Prix geht von insgesamt 20 Rennfahrern Nico Hülkenberg als einziger deutscher Pilot an den Start. Ein Rennen am legendären Hockenheimring gibt es ähnlich wie im vorherigen Jahr nicht. Der Rennstandort Deutschland wird im aktuellen Rennkalender als Austragungsort nicht berücksichtigt. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich im deutschen Rennsport nichts tut. Im Gegenteil: Der Autohersteller Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein. Demnach möchte das Unternehmen aus Ingolstadt das Sauber-Team vollständig übernehmen.

Bei der Formel 1-Saison 2025 ändert sich am Wettbewerbsmodus nichts. Der Fahrer mit den meisten Punkten nach sämtlichen 24 Rennen gewinnt den Weltmeistertitel. Im vergangenen Jahr konnte zum Ende der Saison der Niederländer Max Verstappen die Königsklasse gewinnen. Nichtsdestotrotz sieht das Regelwerk einige kleine Änderungen vor. Zum einen wurde der 2019 eingeführte Bonuspunkt für die schnellste Runde eines Circuits wieder abgeschafft. Zum Anderen muss nun jedes Rennauto ein Mindestgewicht von 800 Kilogramm auf die Waage bringen. Die Verantwortlichen wollen zudem mit einer neuen Regel den Nachwuchs fördern. Jedes Team muss fortan einem Juniorfahrer die Teilnahme an einem freien Training ermöglichen.

Wir widmen uns in diesem Artikel dem Großen Preis von Singapur 2025. Alle wichtigen Informationen hinsichtlich Termin, Zeitplan und den Besonderheiten der Rennstrecke gibt es in diesem Artikel.

Zeitplan beim Singapur-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens

Das Rennwochenende zum Grand Prix in Singapur 2025 geht von Freitag, dem 3. Oktober bis zum Sonntag, dem 5. Oktober 2025. Die Rechte für die Übertragung der Formel 1 2025 liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Somit laufen dort alle Rennen inklusive der freien Trainings und Qualifyings. Zuschauerinnen und Zuschauer, die kein Pay-TV-Abonnement besitzen, haben dennoch die Möglichkeit, ausgewählte Rennen anzusehen. Der Privatsender RTL überträgt sieben Rennwochenenden im Free-TV. Der Große Preis von Singapur gehört allerdings nicht dazu.

Der Zeitplan für das 18. Rennen der Formel 1-Saison findet sich in der folgenden Übersicht. Diese bezieht sich auf die deutschen Uhrzeiten:

1. Freies Training : Freitag, 3. Oktober 2025 ab 11.30 Uhr

2. Freies Training : Freitag, 3. Oktober 2025 ab 15.00 Uhr

3. Freies Training : Samstag, 4. Oktober 2025 ab 11.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 4. Oktober 2025 ab 15.00 Uhr

Rennen : Sonntag, 5. Oktober 2025 ab 14.00 Uhr

Großer Preis von Singapur 2025: Die Besonderheiten der Strecke

Der Marina Bay Street Circuit von Singapur in Südostasien ist alleine durch sein Format charakteristisch. Der Grand Prix findet nämlich Jahr für Jahr als Nachtrennen statt und wird so zum Highlight einer jeden Formel 1-Saison. Besonders die Kulisse des Stadtstaats kommt beim Rennen zur Geltung. Eingeführt wurde der Große Preis von Singapur 2008. Mehr als 70 Prozent des Stadtkurses führen durch die öffentlichen Straßen des Stadtteils Marina Bay. Durch die Kombination aus neu asphaltierten Passagen und den herkömmlichen Straßen ergibt sich ein wechselndes Gripniveau, das den Verschleiß verstärkt. Immer wieder aufkommende Regenschauer erschweren hierbei die Reifenhaftung und machen den Circuit dadurch anspruchsvoller.

Mit einer durchschnittlichen Rennzeit von zwei Stunden beschreiben viele Rennfahrer den Grand Prix von Singapur als das körperlich anstrengendste Rennen. Dazu tragen auch die klimatischen Bedingungen bei. So müssen die Piloten mit Schutzanzug und Helm bei über 30 Grad Außentemperatur über dem heißen Asphalt die Konzentration und Anspannung bewahren. Mit den insgesamt 23 Kurven kann kein anderer Grand Prix mithalten. Zusammenfassend ist der Marina Bay Street Circuit eine Mischung aus technischer Herausforderung, großer körperlicher Belastung und einer durch das Nachtrennen einzigartigen Atmosphäre.

Zum Schluss gibt es noch einige Eckdaten rundum die Rennstrecke in Singapur:

Eröffnung: 2008

Länge: 5.063 Meter

Renndistanz: 306,280 Kilometer

Runden: 62

Kurvenanzahl: 23

Rundenrekord: 1:34.486 (2024, Daniel Ricciardo)