Windige Angelegenheit: Norris Schnellster vor Verstappen

WM-Verfolger Lando Norris hat vor dem Kampf um die Pole Position beim Großen Preis von Aserbaidschan die schnellste Runde gedreht. Der 25 Jahre alte britische WM-Zweite verwies in seinem McLaren den viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen auf den zweiten Platz.

Der Niederländer, der zuletzt nach acht sieglosen Rennen in Italien triumphiert hatte, war im Red Bull auf der rund sechs Kilometer langen Strecke 0,222 Sekunden langsamer. Auf Rang drei kam Oscar Piastri.

Der 24 Jahre alte Australier führt das WM-Klassement vor seinem McLaren-Teamkollegen Norris mit 31 Punkten an. Verstappen ist Dritter mit 94 Punkten weniger als Piastri. Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte in der einstündigen Einheit, in der Wind mit bis zu 30 km/h den Fahrern Probleme bereitete, im Ferrari den vierten Platz.

Teamkollege Charles Leclerc, der in den vergangenen vier Jahren die Pole geholt, aber nie gewonnen hatte, kam auf Platz zehn. Zwölfter wurde im Sauber Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Pilot im Feld. Die Entscheidung über die Startplätze für den Grand Prix an diesem Sonntag (13.00 Uhr MESZ/Sky) fällt heute ab 14.00 Uhr (MESZ/Sky).

Diesmal nur Platz zehn vorm Qualifying. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Der Weltmeister und sein Red Bull sind auch in Baku in guter Form. Foto: Darko Bandic/AP/dpa