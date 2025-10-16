Ihr Auto steht in Innsbruck: 49-Jährige aus München wird vermisst

Die Polizei sucht öffentlich nach einer 49 Jahre alten Frau, die in München wohnt. Sie wird seit der Nacht auf den 14. Oktober, also von Montag auf Dienstag, vermisst, wie die Polizei nun mitteilte.

Suchaktionen am Dienstag und Mittwoch und „weitere Erhebungen zum Aufenthaltsort“ der Deutschen verliefen bisher ergebnislos. Die Polizei befürchtet einen Unglücksfall.

Auto in Innsbruck gefunden - Münchnerin bleibt vermisst

Das Fahrzeug der Vermissten wurde am Dienstag, 14. Oktober, im Bereich Wiltenberg in Innsbruck unversperrt aufgefunden. Die Angehörigen der Frau hätten ausdrücklich um eine Öffentlichkeitsfahndung gebeten, entsprechend hat die Polizei auch ein Foto der 49-Jährigen veröffentlicht. Das Bild ist auf der Internetseite der Polizei zu finden.

Münchnerin vermisst: So beschreibt die Polizei die 49-Jährige

etwa 1,70 Meter groß

Gewicht: etwa 80 Kilo

orange/blonde Haare (nackenlang)

Bekleidung: unbekannt. Aber üblicherweise trägt sie Blue Jeans oder schwarze Hosen

Hinweise nimmt die Dienststelle in Innsbruck unter 059133 - 75 3333 entgegen.