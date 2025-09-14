Innerhalb weniger Stunden: Kleinbus fängt auf A12 in Tirol Feuer – Auto überschlägt sich

Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden auf der A12 in Tirol: Am Samstag hat ein Kleinbus Feuer gefangen und in den frühen Sonntag-Morgenstunden hat sich ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Fahrzeugbrand unmittelbar nach der Auffahrt Kramsach in Fahrtrichtung Innsbruck.

Der Fahrer und seine Beifahrerin – beide aus Nürnberg – wurden laut eigenen Angaben von anderen Verkehrsteilnehmern mit Lichtsignalen auf den Brand an ihrem Kleinbus aufmerksam gemacht, woraufhin sie ihr Fahrzeug am Pannenstreifen abstellten.

Die beiden konnten den Bus gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor er komplett in Flammen aufging. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Innsbruck für 30 Minuten gesperrt. Die Feuerwehr musste eine Gasflasche aus dem brennenden Fahrzeug bergen. Der Brand dürfte laut Polizei durch einen technischen Defekt am Fahrzeug ausgelöst worden sein.

Auto überschlägt sich auf A12 in Tirol – Fahrzeug kollidiert mit Betonwand

Wenig später - in den frühen Morgenstunden des Sonntags - lenkte ein 25-jähriger Deutscher sein Auto gegen 02.25 Uhr in Richtung Innsbruck. In einem Baustellenbereich bei Radfeld, kurz vor der Ausfahrt Kramsach, kam der Deutsche - nach bisherigem Ermittlungsstand vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf - von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonleitwand, wodurch sich das Fahrzeug überschlug.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Das Auto wurde durch den Unfall stark beschädigt.

