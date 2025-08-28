Icon Menü
Almabtrieb in Tirol: Die Termine im Herbst 2025

Almabtrieb Tirol 2025

Start im September: Diese Almabtriebe in Tirol stehen 2025 auf dem Programm

Im benachbarten Tirol beginnen Anfang September die ersten Almabtriebe. Unsere Übersicht zeigt die Termine 2025 in den Tiroler Regionen.
Von Klaus Kiesel
    • |
    • |
    • |
    Im September 2025 beginnen die Almabtriebe in Tirol wie hier im Tannheimer Tal.
    Im September 2025 beginnen die Almabtriebe in Tirol wie hier im Tannheimer Tal. Foto: Corinna Sedlmeier (Archivbild)

    Nicht nur im Allgäu, sondern auch im benachbarten Tirol kehren tausende Rinder und andere Tiere vom Bergsommer zurück ins Tal. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Tirol sind es jährlich etwa zwischen 110.000 bis 120.000 Rinder, 70.000 Schafe, 5000 Ziegen und 2000 Pferde.

    Die Almabtriebe in Tirol beginnen wie die Viehscheide im Allgäu im September 2025. Die meisten Termine stehen bereits fest - ein Überblick.

    Wann ist Almabtrieb 2025 in Tirol?

    In Tirol gehören die Almabtriebe zu den Höhepunkten des Jahres in den Dörfern. Die Hirtinnen und Hirten tragen festliche Tracht und meist werden die Herden von einem Kranzrind angeführt. Es trägt einen Kopfschmuck und zeigt damit an, dass die Almsaison erfolgreich gelaufen ist.

    Wann findet der Almabtrieb 2025 in Tirol statt? Das zeigt unser Überblick über die Termine:

    Almabtriebe im Tannheimer Tal 2025

    Almabtriebe im Bezirk Reutte 2025

    • Samstag, 6. September 2025: Almabtrieb in Vils (11 Uhr)
    • Montag, 8. September 2025: Almabtrieb in Höfen (Fuxloch) ab 11 Uhr
    • Sonntag, 14. September 2025: Schafschoad in Ehrwald ab 10 Uhr
    • Termin für Almabtrieb in Lermoos steht noch nicht fest

    Almabtriebe im Lechtal 2025

    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Steeg

    Almabtriebe am Achensee 2025

    • Mittwoch, 17. September 2025: Almabtrieb in Pertisau (Hotel „Das Rieser“) ab 11 Uhr
    • Freitag, 19. September 2025: Almabtrieb in Pertisau (Gramai-Alm) ab 10 Uhr
    • Samstag, 27. September: Almabtrieb in Wiesing (Dorfplatz) ab 11 Uhr

    Almabtriebe Alpbachtal und Tiroler Seenland 2025

    • Sonntag, 14. September 2025: Almabtrieb in Kramsach (Hoamfahrerfestl) ab 11 Uhr
    • Samstag, 20. und 27. September 2025: Almabtrieb in Reith im Alpbachtal ab 10 Uhr

    Almabtriebe im Bezirk Imst 2025

    • Sonntag, 7. September 2025: Schafschoad in Nassereith
    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Roppen
    • Sonntag, 14. September 2025: Schafschied in Tarrenz

    Almabtriebe Kitzbüheler Alpen: Brixental, Hohe Salve und St. Johann in Tirol

    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Kirchdorf Gasteig (Hotel Gut Kramerhof) ab 11 Uhr
    • Samstag, 20. September 2025: Almabtrieb in Brixen im Thale, Kirchberg und Westendorf
    • Samstag, 27. September: Almabtrieb in Kirchberg (Hotel Elisabeth), Itter (10 Uhr), Hopfgarten und Kelchsau (10 Uhr)

    Almabtriebe im Kufsteinerland 2025

    • Samstag, 20. und 27. September 2025: Almabtrieb in Landl Thiersee ab 11 Uhr
    • Samstag, 11. Oktober 2025: Hengstalmabtrieb in Ebbs

    Almabtriebe im Ötztal 2025

    • Samstag, 13. September 2025: Schafübertrieb Vernagt
    • Sonntag, 14. September 2025: Schafübertrieb Kurzras
    • Sonntag, 14. September 2025: Almabtrieb in Sölden (Zwieselstein) ab 11 Uhr

    Almabtriebe in der Olympiaregion Seefeld 2025

    • Samstag, 27. September: Almabtrieb in Leutasch ab 11.30 Uhr

    Almabtriebe in der Region Paznaun-Ischgl 2025

    • Samstag, 20. September 2025: Almabtrieb in Ischgl ab 11.30 Uhr

    Almabtriebe im Pitztal 2025

    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Jerzens ab 11 Uhr

    Almabtriebe in Innsbruck-Land 2025

    • Samstag, 6. September 2025: Schafsabtrieb in Axams ab 12.15 Uhr
    • Samstag, 13. September 2025: Rinderabtrieb in Axams ab 12 Uhr
    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Mutters (Kirchplatz) ab 12.30 Uhr

    Almabtriebe in der Region Serfaus-Fiss-Ladis 2025

    • Samstag, 20. September 2025: Almabtrieb in Fiss ab 13 Uhr

    Almabtriebe im Stubaital 2025

    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Telfes ab 12 Uhr
    • Samstag, 20. September 2025: Almabtrieb in Fulpmes ab 11 Uhr
    • Samstag, 27. September 2025: Almabtrieb in Neustift (Milders) ab 11.30 Uhr

    Almabtriebe im Tiroler Oberland 2025

    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Pfunds ab 10 Uhr
    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Ried ab 14 Uhr
    • Montag, 15. September 2025: Almabtrieb in Prutz ab 11.30 Uhr
    • Freitag, 26., und Sonntag, 27. September 2025: Schafschoad in Pfunds ab 8 Uhr

    Almabtriebe am Wilden Kaiser 2025

    • Montag, 29. September 2025: Almabtrieb in Söll ab 11.30 Uhr

    Almabtriebe in Wildschönau 2025

    • Samstag, 20. September 2025: Almabtrieb in Wildschönau-Auffach ab 10 Uhr

    Almabtriebe im Zillertal 2025

    • Samstag, 6. September 2025: Herbstfest mit Schaflschoade in Gerlos ab 10.45 Uhr
    • Samstag, 13. September 2025: Schaf- und Haflingerabtrieb in Finkenberg (Festgelände Dornau) ab 10 Uhr
    • Samstag, 13. September 2025: Almabtrieb in Fügen (Kohlerhof) ab 9 Uhr
    • Samstag, 20. September 2025: Almabtrieb in Fügen (Dorfzentrum) ab 10 Uhr
    • Samstag, 20. September 2025: Almabtrieb in Stumm (Schuster Bauer) ab 14 Uhr
    • Sonntag, 21. September 2025: Almabtrieb in Stummerberg (Gasthof Almluft)
    • Freitag, 26. September 2025: Hintertuxer Oktoberfest in Tux ab 19 Uhr
    • Samstag, 27. September 2025: Almabtrieb in Gerlos (30 Jahre) ab 9 Uhr
    • Samstag, 27. September 2025: Almabtrieb in Zell am Ziller mit Herbstfest ab 11 Uhr
    • Samstag, 27. September 2025: Almabtrieb in Fügen (Hof Oberhuben) ab 12 Uhr
    • Samstag, 27. September 2025: Almabtrieb in Finkenberg (am Dornauhof) ab 10 Uhr
    • Samstag, 27. September 2025: Großer Almabtrieb in Gerlos ab 10 Uhr
    • Samstag, 27. September 2025: Almabtrieb in Hintertux ab 11.30 Uhr
    • Sonntag, 5. Oktober 2025: Almabtrieb in Fügen (Gasteighof) ab 10 Uhr

    Die Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

    Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.

