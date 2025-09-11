Griff bricht an der Wetterstein Westwand aus: Deutscher Kletterer stürzt über Felsen ab

Kletterunfall im benachbarten Tirol am Sonntagvormittag: Wie die Polizei in Tirol mitteilt, erlitt ein 24-jähriger Deutscher an der Wetterstein Westwand dabei Verletzungen - wie schwer genau ist noch nicht bekannt.
Alpinunfall am Zugspitzmassiv
