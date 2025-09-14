Icon Menü
Alpinunfall am Zugspitzmassiv: Griff bricht an der Wetterstein Westwand aus: Deutscher Kletterer stürzt ab

Alpinunfall am Zugspitzmassiv

Griff bricht an der Wetterstein Westwand aus: Deutscher Kletterer stürzt über Felsen ab

Die Kletterei durch die Wetterstein Westwand ist eine Tour am Zugspitzmassiv. Ein Alpinist stürzte dort im Vorstieg rund acht Meter ab und verletzte sich.
Von Allgäuer Zeitung
    Das Zugspitzmassiv von der Ehrwalder Seite aus gesehen. Im roten Kreis die Wetterkante hinauf zur Südlichen Wetterspitze
    Das Zugspitzmassiv von der Ehrwalder Seite aus gesehen. Im roten Kreis die Wetterkante hinauf zur Südlichen Wetterspitze Foto: realitymaps.app/tourenplaner/

    Kletterunfall im benachbarten Tirol am Sonntagvormittag: Wie die Polizei in Tirol mitteilt, erlitt ein 24-jähriger Deutscher an der Wetterstein Westwand dabei Verletzungen - wie schwer genau ist noch nicht bekannt.

