Landwirt kommt bei Arbeitsunfall in Vorarlberg ums Leben

In Brand in Vorarlberg ist am Montag gegen 16.15 Uhr ein Landwirt bei einem Arbeitsunfall gestorben. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, führte der 36-Jährige Mulcharbeiten mit einem rund 200 Kilogramm schweren Motormäher durch.

Motormäher klemmt Landwirt in Vorarlberg ein

Aus bislang unbekannter Ursache geriet er über eine Geländekante und stürzte mit der Maschine etwa 15 Meter eine steil abfallende Böschung hinab. Dabei überschlug sich der Motormäher und klemmte den Mann ein. Der Landwirt erlitt tödliche Verletzungen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at