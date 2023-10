Landwirt greift mit Hand in Holzhäcksler

Ein Landwirt aus Kennelbach in Vorarlberg häckselt Holz. Dann streikt die Maschine und er greift mit einer Hand in den Häcksler - mit fatalen Folgen.

Ein Landwirt verrichtete am Donnerstag, 5. Oktober, in Kennelbach in Vorarlberg in Österreich Holzhäckselarbeiten. Da die Maschine gegen 11.30 Uhr während der Arbeiten verstopfte, öffnete der 49-Jährige eine Wartungsklappe. Er griff mit der Hand hinein um die Verstopfung zu lösen.

Mit dem Notarzthubschrauber nach Feldkirch

Da der Holzhäcksler noch in Betrieb war, geriet nach Polizeiangaben das Auswurfrad in Bewegung und trennte dem Landwirt die linke Hand ab. Der Schwerverletzte begab sich nach dem Unfall noch selbständig zu einem nahegelegenen Hof. Dort wurde er von den Bewohnern erstversorgt. Anschließend flog der alarmierte Notarzthubschrauber den 49-Jährigen ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch.