Lkw-Fahrer stürzt von Ladefläche und verletzt sich schwer

Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr hat sich ein Lkw-Fahrer in Münster in Tirol bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 36-Jährige auf einem Firmengelände gerade dabei, mithilfe eines Ladekrans die Ladung seines Lkws auf einen anderen Lkw umzuladen. Dafür befand er sich auf der Landefläche seines Lkws.

Hubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Nachdem er seine Arbeit abgeschlossen hatte und den Ladekran zusammenfahren wollte, ging er auf der leeren Ladefläche rückwärts. Dabei übersah er die Heckbordwand des Lkws und stürzte rückwärts über die Bordwand rund zwei Meter auf den Schotterboden.

Er verletzte sich bei dem Sturz schwer am Kopf. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at