Auto stürzt in Vorarlberg in Stausee – Suche nach Vermisstem geht weiter

In Partenen in Vorarlberg suchen Einsatzkräfte derzeit nach einem vermissten Autofahrer. Der Mann ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr mit seinem Wagen in den Stausee Kops gestürzt. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie die Suchmaßnahmen nach dem Vermissten nachts kurzzeitig ein, setzten sie aber am Freitagvormittag fort.

Auto stürzt in Vorarlberg von Staumauer

Demnach ist der Vermisste, ein 72-jähriger Jäger aus Vorarlberg, mit seinem Wagen über die Kopserstraße in Richtung Staumauer des Sees gefahren. Er wollte zu seiner Jagdhütte fahren. Dazu öffnete er mit einem Schlüssel die abgeschrankte Straße, die direkt über die Staumauer verläuft.

Unmittelbar nach der Überfahrt der Staumauer kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte über eine steile Böschung und versank im Stausee.

Vermisstensuche im Stausee Kops geht weiter

Ein nachkommender Jäger sah das Scheinwerferlicht des Wagens im Wasser und verständigte die Einsatzkräfte. Seitdem suchen unter anderem die Feuerwehren Galtür, Partenen, Landeck und Rietz, die Betriebsfeuerwehr der Illwerke sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Spezialtauchern und Telekran nach dem Vermissten. Unterstützt werden sie von mehreren Einheiten der Wasserrettung, des Roten Kreuzes und dem Kriseninterventionsteam. Auch ein Tauchroboter ist im Einsatz.

Aufgrund einer Sichtweite von wenigen Zentimetern und der niedrigen Wassertemperatur gestaltet sich die Suche schwierig. Bislang fanden die Einsatzkräfte weder den Vermissten noch sein Fahrzeug.

