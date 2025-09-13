Icon Menü
Autofahrerin stürzt in Sölden 40 Meter in die Tiefe

Im Tiroler Ort Sölden ist eine deutsche Autofahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Die junge Frau war eine Böschung hinabgestürzt.
Von Allgäuer Zeitung
    In Sölden ist eine deutsche Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug eine Böschung hinuntergestürzt.
    In Sölden ist eine deutsche Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug eine Böschung hinuntergestürzt. Foto: IMAGO / Daniel Scharinger (Symbolbild)

    In Sölden ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin verunglückt. Die Frau aus Deutschland war mit ihrem Fahrzeug von einer Bergstraße abgekommen und abgestürzt.

    Unfall in Sölden: Deutsche Autofahrerin stürzt in die Tiefe

    Laut Polizeiangaben war die 24-Jährige aus Niedersachsen um 08:40 Uhr auf der Hochsölder Gemeindestraße talwärts unterwegs. Die Fahrerin war alleine im Fahrzeug. Die Polizei vermutet, dass die junge Frau etwa 50 Meter oberhalb der Abzweigung zur „Gampe Alm“ aus Unachtsamkeit die Straße falsch eingeschätzt hat. Das führte dazu, dass sie über den linken Fahrbahnrand geriet und anschließend über eine Wiesenböschung knapp 40 Meter in die Tiefe stürzte.

    Rettungskräfte per E-Call alarmiert

    Das Fahrzeug kam letztendlich auf einem Mountainbike-Trail zum Stillstand. Per E-Call wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Fahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Neben dem Hubschrauber waren am Unfallort ein Rettungswagen, ein Notarzt und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sölden im Einsatz.

