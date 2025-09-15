Schreie in den Bergen: Polizei startet Suche nach Wanderer in Not - doch dann kommt alles anders

Was wie ein schwerer Bergunfall am Roßkogel klang, entpuppte sich als kostspieliges Missgeschick: Ein 58-jähriger deutscher Tourist löste am Samstagabend einen Großeinsatz der Alpinpolizei in Tirol aus - an dessen Ende glücklicherweise Entwarnung gegeben werden konnte.

Gegen 19.10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei laute Schreie aus dem Bereich zwischen dem Berggipfel und der Krimpenbachalm in Oberperfuss. Drei Personen hatten zunächst einen lauten Schrei gehört, dann einen dumpfen Knall und schließlich erneute Schreie. Eine Nachschau mit dem Fernglas blieb erfolglos.

Die Alpinpolizei startete aufgrund der einbrechenden Dunkelheit umgehend eine Suchaktion. Der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ überflog das Gebiet, während Streifen der Polizeiinspektionen Fulpmes und Kematen zu den Zeugen fuhren, um den Sachverhalt zu klären.

Ein Knall, dann laute Schreie am Roßkogel - das steckte dahinter

Gegen 21 Uhr entdeckten die Beamten auf der Krimpenbachalm eine Lichtquelle am Berg. Sie trafen auf den deutschen Wanderer, der sich mit einer Taschenlampe im Abstieg befand. Der 58-Jährige erklärte den verdutzten Polizisten, was vorgefallen war: Beim Fotografieren des Sonnenuntergangs war ihm seine Spiegelreflexkamera aus der Hand gefallen. Das Gerät habe einen Preis im niederen fünfstelligen Eurobereich.

Oberperfuss: Hubschrauber-Einsatz wegen verlorener Kamera am Roßkogel

Während er die stark beschädigte Kamera barg, hatte der Mann lautstark geflucht und geschrien. Den Hubschrauber habe er zwar bemerkt, aber nicht damit gerechnet, dass dieser seinetwegen im Einsatz war.

Der Deutsche blieb unverletzt und stieg nach den polizeilichen Erhebungen selbstständig zu seinem Fahrzeug bei der Inzinger Alm ab.

Der 2646 Meter hohe Roßkogel ist ein Berg in den Stubaier Alpen in Tirol. Er liegt westlich von der Landeshauptstadt Innsbruck.

Das ist Tirol:

Fläche: ca. 12.640 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: rund 776.000 (Stand 2025)

Landeshauptstadt: Innsbruck

Amtierender Landeshauptmann: Anton Mattle (ÖVP)

Größte Städte: Innsbruck, Kufstein, Telfs, Hall in Tirol, Lienz (Osttirol)

Topografie: stark alpin geprägt – über 3.400 km² liegen über 2.000 m Seehöhe