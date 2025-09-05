Icon Menü
Wanderer verirren sich am Großvenediger - Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte hilft bei der Rettung

Bergrettung im Einsatz

Wanderer verirren sich am Großvenediger - Hüttenwirt hilft bei der Rettung

Bei einer Hütten-Tour im Nationalpark Hohe Tauern verirren sich vier Wanderer aus Deutschland. Erst spät in der Nacht endet der Rettungseinsatz.
Von Stephan Michalik
    • |
    • |
    • |
    Die Wanderer wollten die Kürsingerhütte erreichen, bogen aber falsch ab.
    Die Wanderer wollten die Kürsingerhütte erreichen, bogen aber falsch ab. Foto: imago/Volker Preußer (Archiv)

    Großer Einsatz für die Bergrettung am Großvenediger: Vier Wanderer aus Deutschland waren am Samstag bei ihrer Tour von der Warnsdorfer Hütte zur Kürsingerhütte am Großvenediger in Bergnot geraten.

    Die Alpinisten waren bei einer Abzweigung in die falsche Richtung gelaufen, anschließend umgekehrt und hatten sich bei einfallendem Nebel verstiegen, teilt Roland Mitterer, Einsatzleiter und stellvertretende Ortsstellenleiter der Bergrettung Neukirchen am Großvenediger, mit.

    Verirrte Wanderer rufen Bergrettung - auch ein Hubschrauber ist im Einsatz

    In der Nähe des Gamsspitzls setzten sie im weglosen Gelände auf rund 2.800 Meter Seehöhe mit einem Garmin-Gerät einen Notruf ab. Über die Leitstelle des Roten Kreuzes wurden die Bergrettungsortsstellen Krimml und Neukirchen am Großvenediger um 18.30 Uhr alarmiert.

    Und auch der Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte beteiligte sich an der Rettung und erreichte die Wandergruppe als Erstes. Unterkühlt und erschöpft wurden die Deutschen anschließend von den Bergrettern zur Warnsdorfer Hütte gebracht. Der Einsatz für die zehn Krimmler und 14 Neukirchner Bergretter endete um etwa 2 Uhr in der Nacht.  

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
