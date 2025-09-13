Icon Menü
Happy End! Bergwacht rettet abgestürzten Hund vor reißenden Fluten

Österreich

Happy End für abgestürzten Hund - Bergwacht rettet Tier vor reißenden Fluten

Das wäre fast schief gegangen: Am Krimmler Wasserfall stürzt der Hund eines deutschen Pärchens ab. Die Bergrettung ist aber schnell zur Stelle.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Der Hund konnte kurz vor den reißenden Fluten auf einer Steinplatte ausharren, bis die Bergwacht ihn rettet.
    Der Hund konnte kurz vor den reißenden Fluten auf einer Steinplatte ausharren, bis die Bergwacht ihn rettet. Foto: Bergrettung Krimml

    Gute Nachrichten aus Österreich: Die Bergrwacht Krimml hat am Donnerstag einen hilflosen Hund gerettet. Das Tier war beim alten Tauernweg am Krimmler Wasserfall abgestürzt, berichten die Einsatzkräfte.

    Der Hund konnte sich knapp vor einem weiteren Absturz ins reißende Wasser auf eine Steinplatte retten. Und der wäre verheerend gewesen: Der Krimmler Wasserfall ist nämlich der höchste Wasserfall Europas und liegt an einem 380 Meter hohen, bewaldeten Abhang.

    Hund stürzt am höchsten Wasserfall Europas ab

    Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde ein Bergretter zu dem Hund abgeseilt. Dieser legte dem Tier einen Brustgurt um. Anschließend wurden die beiden per Seil nach oben gezogen, wo der unverletzte Hund seinen Besitzern – einem Pärchen aus Deutschland – übergeben werden konnte. 

    Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie immer aktuell hier.

    Hündin Maja rettet vermisste und verletzte Frau in Kempten

    Eine weitere Rettung auf vier Pfoten gab es am 8. September im Allgäu – diesmal war aber die Hündin die Heldin. Eine Hündin der Oberallgäuer Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes hat eine vermisste Frau aufgespürt und gerettet. Laut Polizei handelte es sich um eine 90 Jahre alte Frau, die sich in einer hilflosen Lage befand.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
