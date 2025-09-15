Happy End für abgestürzten Hund - Bergwacht rettet Tier vor reißenden Fluten

Gute Nachrichten aus Österreich: Die Bergrwacht Krimml hat am Donnerstag einen hilflosen Hund gerettet. Das Tier war beim alten Tauernweg am Krimmler Wasserfall abgestürzt, berichten die Einsatzkräfte.

Der Hund konnte sich knapp vor einem weiteren Absturz ins reißende Wasser auf eine Steinplatte retten. Und der wäre verheerend gewesen: Der Krimmler Wasserfall ist nämlich der höchste Wasserfall Europas und liegt an einem 380 Meter hohen, bewaldeten Abhang.

Hund stürzt am höchsten Wasserfall Europas ab

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde ein Bergretter zu dem Hund abgeseilt. Dieser legte dem Tier einen Brustgurt um. Anschließend wurden die beiden per Seil nach oben gezogen, wo der unverletzte Hund seinen Besitzern – einem Pärchen aus Deutschland – übergeben werden konnte.

Hündin Maja rettet vermisste und verletzte Frau in Kempten

Eine weitere Rettung auf vier Pfoten gab es am 8. September im Allgäu – diesmal war aber die Hündin die Heldin. Eine Hündin der Oberallgäuer Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes hat eine vermisste Frau aufgespürt und gerettet. Laut Polizei handelte es sich um eine 90 Jahre alte Frau, die sich in einer hilflosen Lage befand.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at