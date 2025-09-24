Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Österreich
Icon Pfeil nach unten

Urlauber stürzt in Tirol mit Mountaincart ab – und muss ins Krankenhaus

Österreich

Urlauber in Tirol stürzt mit Mountaincart ab – und muss ins Krankenhaus

In Mutters in Tirol stürzte am Dienstag ein Urlauber bei der Fahrt mit einem Mountainkart den Abhang in den Wald hinunter. Er musste ins Krankenhaus.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In vielen Urlaubsregionen in den Bergen können Urlauberinnen und Urlauber seit einigen Jahren Mountaincarts ausleihen.
    In vielen Urlaubsregionen in den Bergen können Urlauberinnen und Urlauber seit einigen Jahren Mountaincarts ausleihen. Foto: imago/Westend61

    Am Dienstagnachmittag ist um 14.40 Uhr ein 29-jähriger Urlauber aus Belgien in Mutters in Tirol mit einem Mountaincart den Abhang heruntergestürzt. Zuvor war er mit einem Freund auf der Mountaincartstrecke auf dem Weg zurück ins Tal, wie die Polizei mitteilt. Ein Mountaincart ist ein dreirädriges Sportgerät und eine Mischung aus Gokart und Rodeln.

    Von der Fahrbahn abgekommen

    Während der Talfahrt versuchte der 29-Jährige seinen Freund zu überholen. Dabei stießen sie seitlich zusammen und der 29-Jährige geriet über den linken Fahrbahnrand. Er stürzte knappe sechs Meter in den angrenzenden Wald ab.

    Wie schwer der junge Mann dabei verletzt wurde, lasse sich laut Polizei nicht sagen. Der Rettungsdienst der Mutterer Almbahnen hat den 29-Jährigen geborgen. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Sein Freund blieb unverletzt.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden