Urlauber in Tirol stürzt mit Mountaincart ab – und muss ins Krankenhaus

Am Dienstagnachmittag ist um 14.40 Uhr ein 29-jähriger Urlauber aus Belgien in Mutters in Tirol mit einem Mountaincart den Abhang heruntergestürzt. Zuvor war er mit einem Freund auf der Mountaincartstrecke auf dem Weg zurück ins Tal, wie die Polizei mitteilt. Ein Mountaincart ist ein dreirädriges Sportgerät und eine Mischung aus Gokart und Rodeln.

Von der Fahrbahn abgekommen

Während der Talfahrt versuchte der 29-Jährige seinen Freund zu überholen. Dabei stießen sie seitlich zusammen und der 29-Jährige geriet über den linken Fahrbahnrand. Er stürzte knappe sechs Meter in den angrenzenden Wald ab.

Wie schwer der junge Mann dabei verletzt wurde, lasse sich laut Polizei nicht sagen. Der Rettungsdienst der Mutterer Almbahnen hat den 29-Jährigen geborgen. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Sein Freund blieb unverletzt.

