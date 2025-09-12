Blockabfertigung in Österreich – alle Termine für 2025 auf einen Blick

Die Blockabfertigung in Österreich auf der A12 bei Kufstein Nord. Immer wieder ein Ärgernis auch für deutsche Autofahrer. Reisende, die in Deutschland über die A93 (Inntaldreieck – Kufstein) nach Tirol wollen, müssen sich an bestimmten Tagen auf Behinderungen einstellen – aufgrund der Blockabfertigung.

Die Tiroler Landesregierung, Abteilung Mobilitätsplanung, verteidigt und lobt den Erfolg dieser Maßnahme: „Die Dosierung der am Morgen auf der A12 Inntal Autobahn bei Kufstein einfahrenden Lkw hat sich während der vergangenen sechseinhalb Jahre bewährt.“ . Wirksam sei die Maßnahme gewesen als Vermeidung von großräumigen Überlastungen im Zentralraum von Tirol und zur Vermeidung „gefährlicher Situationen an den Anschlussstellen an besonders kritischen Tagen“.

Blockabfertigung in Österreich von September bis Dezember 2025

15.09.2025 Montag 22.09.2025 Montag 29.09.26 Montag 06.10.2025 Montag 05.11.2025 Mittwoch 12.11.2025 Mittwoch 19.11.2025 Mittwoch 26.11.2025 Mittwoch 09.12.2025 Mittwoch (Tag nach dem österreichischen Feiertag Mariä Empfängnis)

Es wird außerdem davon ausgegangen, dass es 2025 wie in den vergangenen Jahren erneut einen Winterfahrverbotskalender geben wird. Es gelten dann Lkw‐Fahrverbote auf der A 12 und A 13 zwischen 7 und 15 Uhr an allen Samstagen von Anfang Januar bis Mitte März.

Bei Bedarf können die österreichischen Behörden auch zusätzliche Blockabfertigungen verhängen. Dies ist auch dann der Fall, wenn es infolge eines Unfalls Verkehrsprobleme auf der Inntal- oder Brennerautobahn gibt.

Was ist eine Blockabfertigung?

Bei der Blockabfertigung, etwa an der Grenze zu Tirol bei Kiefersfelden, lassen die Behörden pro Stunde immer nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen – zum Beispiel 100 Lkw pro Stunde – durchfahren. Ist das Kontingent erschöpft, ist erst einmal Schluss, bis in der nächsten Stunde der nächste Block durchfahren darf.

In Tirol wurde die Blockfertigung vor einigen Jahren eingeführt. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu einer festen Einrichtung. Auf der Inntalautobahn A12 befindet sich in südlicher Richtung eine Dosierstelle für Lkw. Diese dürfen in einer Stunde höchstens 250 Lkw passieren. Wenn der Grenzwert erreicht wurde, müssen alle Lkw über 7,5 Tonnen anhalten und warten. Leichtere Lkw dürfen sich in den regulären Verkehr einreihen. Die Dosierstelle befindet sich auf der Höhe der Ausfahrt Kufstein-Nord.

Die Folge der Blockabfertigung in Tirol sind beträchtliche Staus. Wenn Lkw warten müssen, steht den anderen Fahrzeugen nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung. Das hat zur Folge, dass sich der Verkehr teilweise bis zur A8 zwischen München und Salzburg staut. Gründe für eine Blockabfertigung gibt es zahlreich. In der Regel werden sie mittlerweile terminiert.

Blockabfertigung in Österreich seit 2018

2018 gab es an der Grenze Deutschland – Österreich 27 sogenannte Dosiertage (davon 1 Tag außerplanmäßig).

2019 folgten 35 Tage mit Dosierbetrieb (davon drei außerplanmäßige).

2020 mussten bedingt durch Corona 11 der 35 geplanten Tage mit Blockabfertigung ausfallen.

2021 gab es in Österreich an insgesamt 41 Tagen Blockabfertigung.

2022 waren es 43 Dosiertage in Österreich auf der Inntal-Autobahn.

2023 war an 44 Tagen Blockabfertigung (davon 24 planmäßig im ersten Halbjahr, 17 planmäßig im zweiten Halbjahr und 3 außerplanmäßig).

2024 gab es im ersten Halbjahr 24 planmäßige und 4 außerplanmäßige Dosiertage.