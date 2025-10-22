Junge stürzt in Abbruchhaus in Bregenz vier Meter in die Tiefe

Am späten Dienstagnachmittag ist ein elfjähriger Bub in einem Abbruchhaus in Bregenz vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der Polizei wurde der Unfall gegen 17.30 Uhr gemeldet, teilen die Beamten mit.

Bub stürzt in Abbruchhaus durch Loch im Boden

Der Junge kam vermutlich über ein Nebengebäude in das Abbruchhaus. Im Inneren übersah er dann offenbar ein Loch im Fußboden und stürzte etwa vier Meter tief in das Erdgeschoss.

Die Sanitäter und der Notarzt versorgten ihn vor Ort. Anschließend barg die Feuerwehr Bregenz-Stadt den Jungen aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte brachten den Verletzten dann ins Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche : 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at