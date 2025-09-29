Icon Menü
Einsatz am Bodensee: Öl läuft an ÖBB-Hafen in Bregenz aus

Einsatz in Vorarlberg

Öl läuft an Bregenzer Hafen in den Bodensee

In Bregenz ist Öl in den Bodensee gelaufen. Die Feuerwehr griff schnell ein.
Von Allgäuer Zeitung
    Am Bodensee bei Bregenz ist Öl ausgelaufen.
    Am Bodensee bei Bregenz ist Öl ausgelaufen. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    Im ÖBB-Hafen in Bregenz ist am Montag gegen 13 Uhr Öl ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilt, wurde während der Wartung eines Motorschiffs am Wartungssteg die Bilge abgepumpt.

    Aufgrund einer vermutlich durch Verschmutzung verursachten Fehlfunktion des Verschlusses an der Absaugvorrichtung gelangte ein Restbestand des Öl-Wassergemischs aus dem Schlauch ins Hafenbecken des Bodensees.

    Feuerwehr bindet Ölteppich im Bodensee ab

    Die örtlichen Feuerwehren banden den Ölteppich ab und konnten so eine weitere Umweltverschmutzung verhindern.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
