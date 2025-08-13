Mann springt mit Luftmatratze von Brücke in den Inn - und löst einen Großeinsatz aus

Mit einem Großaufgebot sind am Mittwoch, 13.8.2025, die Polizei, Wasserrettung und Feuerwehr in Kufstein ausgerückt. Verantwortlich dafür war ein Mann, der mit einer Luftmatratze in den Inn gesprungen war.

Der 41-Jährige stand laut Polizei am Mittwochnachmittag, 13.8.2025, mit einer Luftmatratze auf Höhe eines Cafés an der Innbrücke in Kufstein. Auf einmal sprang der Österreicher damit vom Geländer aus in den Fluss.

41-Jähriger springt mit Luftmatratze von Brücke in Inn

Ein Zeuge rief daraufhin gegen 16.22 Uhr die Polizei und sagte, der Mann treibe nun flussabwärts. Nach etwa 300 Meter auf dem Inn konnte der 41-Jährige das Ufer allerdings selbst erreichen.

Der Österreicher zog sich bei der Aktion leichte Abschürfungen zu. Da die Polizei aufgrund der Erstmeldung vom Schlimmsten ausgehen musste, wurden mehrere Kräfte der Wasserrettung Kufstein, der Rettung, der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein und Ebbs sowie der Polizei alarmiert.

Hat die Aktion ein Nachsspiel für den Mann?

Welches Nachspiel die Aktion für den 41-Jährigen hat, ist noch unklar.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at