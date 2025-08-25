Fahrzeugwrack zwischen Bäumen eingeklemmt: Polizei ermittelt nach Unfall in Tirol

In Alpbach in Tirol hat ein Zeuge am Montagvormittag ein Unfallauto gefunden, das zwischen Bäumen eingeklemmt war. Die Fahrerin war nirgendwo zu sehen, teilt die Polizei mit.

Demnach entdeckte der 20-Jährige in Alpbach zunächst einen beschädigten Zaun und Reifenspuren in einem Feld. Als er den Spuren nachging, begab er sich über das steile Feld zu einem Waldgrundstück hinab, wo er das stark beschädigte Auto fand.

Polizei erreicht Besitzerin des verlassenen Fahrzeugs

Er setzte einen Notruf ab. Doch die hinzugerufenen Einsatzkräfte fanden das Wrack leer vor. Auch bei einer Suche im Umfeld der Unfallstelle konnten Polizei und Feuerwehr keine Personen finden.

Im Verlauf der Ermittlungen erreichte die Polizei die Besitzerin des Fahrzeugs, die offenbar stark betrunken, aber unverletzt war. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. An dem Fahrzeug entstand durch den Unfall ein Totalschaden.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at