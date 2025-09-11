Mega-Stau zur Stoßzeit: Fernpass nach Unfall gestern fast neun Stunden lang gesperrt

Auf dem Fernpass bei Biberwier ist es am Mittwoch (10.9.2025) zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Eine 68-jährige Autofahrerin geriet gegen 15.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn auf der Fernpassstraße in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Dort prallte ihr Wagen frontal mit einem Lkw zusammen. Ihr Auto schleuderte rund drei Meter abwärts in den Straßengraben, die Frau erlitt Verletzungen und kam laut Tiroler Landespolizei ins Krankenhaus nach Reutte. Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Sattelschlepper wurde bei dem Unfall auf der B179 so stark beschädigt, dass große Mengen Diesel austraten. Die Feuerwehr versuchte, den Treibstoff mit Plastikwannen aufzufangen, doch ein Teil sickerte ins Erdreich. Spezialmaschinen mussten die Fahrbahn reinigen, ein Bagger den kontaminierten Boden abtragen. Der Lkw wurde nach Lermoos abgeschleppt.

Vollsperrung am Fernpass nach Unfall gestern bei Biberwier dauert fast 9 Stunden

Die Fernpassstraße blieb in beide Richtungen über Stunden total gesperrt. Zunächst rechneten die Behörden mit einer Öffnung am Abend - tatsächlich konnte die Sperre jedoch erst gegen 0.30 Uhr heute in der Nacht zum Donnerstag aufgehoben werden. In der Zwischenzeit staute sich der Verkehr über Kilometer zurück. Webcam-Bilder aus Tirol zeigten lange Fahrzeugschlangen auf dem Fernpass gestern nach dem Unfall.

Um die Fernpassroute zu entlasten, leitete die Feuerwehr Fahrzeuge bei Ehrwald großräumig über Garmisch, Mittenwald und Seefeld ins Inntal um.

Im Einsatz standen laut Mitteilung die Feuerwehren aus Biberwier und Lermoos sowie der Straßendienst.

Fernpassstraße B179 – das ist die wichtigste Nord-Süd-Route in Tirol Länge: 49,4 Kilometer – von Nassereith durchs Außerfern bis zur Grenze bei Füssen im Allgäu.

Höchster Punkt: Fernpasshöhe auf 1212 Metern Seehöhe.

Bedeutung: Zentrale Verbindung von der deutschen A7/Grenztunnel Füssen nach Tirol und weiter Richtung Italien.

Verkehr: Besonders in Ferienzeiten stark belastet, teils über zehntausende Fahrzeuge pro Tag.

Orte an der Strecke: Nassereith, Biberwier, Lermoos, Heiterwang.

Besonderheiten: Witterungsanfällig (Schnee, Regen, Nebel), daher immer wieder Sperrungen und Staus.

Ausbaupläne: Geplante Tunnel- und Entlastungsprojekte zur Verbesserung des Verkehrsflusses.

Das ist Tirol:

Fläche: ca. 12.640 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: rund 776.000 (Stand 2025)

Landeshauptstadt: Innsbruck

Amtierender Landeshauptmann: Anton Mattle (ÖVP)

Größte Städte: Innsbruck, Kufstein, Telfs, Hall in Tirol, Lienz (Osttirol)

Topografie: stark alpin geprägt – über 3.400 km² liegen über 2.000 m Seehöhe