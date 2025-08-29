Traktor stürzt in Vorarlberg ab – Landwirt stirbt

Am Freitag gegen 14.30 Uhr ist ein Landwirt in Fraxern in Vorarlberg bei einem Unfall tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 73-jährige im Ortsteil Teufelskeller mit seinem Traktor samt Anhänger auf einem Feldweg unterwegs, als der Anhänger an einem Baumstumpf hängen blieb.

Ehefrau findet verunglückten Landwirt

In der Folge rutschte das Fahrzeug seitlich vom Weg ab, stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich. Der Fahrer wurde vom Traktor geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Seine Ehefrau fand den Landwirt gegen 15.15 Uhr unter dem Traktor und rief die Rettungskräfte. Obwohl die hinzugerufenen Einsatzkräfte vor Ort sofort mit der Reanimation begannen, konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at