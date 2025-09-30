Icon Menü
Frontalcrash auf L37 bei Thiersee in Tirol: Vier Verletzte und Fahrzeugbrand

Unfall im Bezirk Kufstein

Frontalunfall auf der L37 bei Thiersee in Tirol mit vier Verletzten

Frontalcrash in Tirol: 77-Jähriger verursacht Unfall auf der L37. Vier Verletzte, ein brennendes Auto und einstündige Sperre sind die Folge.
Von Allgäuer Zeitung
    Schwerer Unfall auf der L37 bei Thiersee im Bezirk Kufstein in Tirol mit mehreren Verletzten.
    Schwerer Unfall auf der L37 bei Thiersee im Bezirk Kufstein in Tirol mit mehreren Verletzten. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Montag, 29. September 2025, ein schwerer Verkehrsunfall auf der L37 im Gemeindegebiet von Thiersee. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Niedersachsen kam gegen 16.15 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen eines 27-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen.

    Vier Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht

    Beim Aufprall touchierte der ältere Fahrer zunächst eine Betonmauer, ehe es zum Frontalzusammenstoß kam. Sein Fahrzeug fing unmittelbar Feuer. Während seine 70-jährige Ehefrau sich selbst befreien konnte, retteten Ersthelfer den Fahrer aus dem brennenden Auto.

    Der 27-jährige Unfallgegner konnte seinen Wagen eigenständig verlassen. Seine Beifahrerin war jedoch eingeklemmt und wurde von Helfern befreit. Alle vier Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Klinik Innsbruck sowie ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

    Totalschaden und Straßensperre der L37

    Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall zerstört. Die L37 war rund eine Stunde lang in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz standen neben mehreren Rettungsfahrzeugen auch vier Polizeistreifen sowie die Freiwillige Feuerwehr Thiersee.

