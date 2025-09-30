Frontalunfall auf der L37 bei Thiersee in Tirol mit vier Verletzten

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Montag, 29. September 2025, ein schwerer Verkehrsunfall auf der L37 im Gemeindegebiet von Thiersee. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Niedersachsen kam gegen 16.15 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen eines 27-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen.

Vier Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht

Beim Aufprall touchierte der ältere Fahrer zunächst eine Betonmauer, ehe es zum Frontalzusammenstoß kam. Sein Fahrzeug fing unmittelbar Feuer. Während seine 70-jährige Ehefrau sich selbst befreien konnte, retteten Ersthelfer den Fahrer aus dem brennenden Auto.

Der 27-jährige Unfallgegner konnte seinen Wagen eigenständig verlassen. Seine Beifahrerin war jedoch eingeklemmt und wurde von Helfern befreit. Alle vier Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Klinik Innsbruck sowie ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Totalschaden und Straßensperre der L37

Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall zerstört. Die L37 war rund eine Stunde lang in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz standen neben mehreren Rettungsfahrzeugen auch vier Polizeistreifen sowie die Freiwillige Feuerwehr Thiersee.