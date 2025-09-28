Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Österreich
Icon Pfeil nach unten

Füssener Hütte: Hund beißt Vierjähriger mehrfach ins Gesicht

Füssener Hütte

Hund beißt Vierjähriger aus dem Ostallgäu mehrfach ins Gesicht

Das Kind war unter anderem zusammen mit dem Hundebesitzer gerade auf der Terrasse der Füssener Hütte, als der Australien Sheppard zubiss.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf der Terrasse der Füssener Hütte hat am Sonntag ein Hund einem vierjährigen Mädchen aus dem Ostallgäu mehrfach ins Gesicht gebissen.
    Auf der Terrasse der Füssener Hütte hat am Sonntag ein Hund einem vierjährigen Mädchen aus dem Ostallgäu mehrfach ins Gesicht gebissen. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

    Auf der Füssener Hütte in Musau hat ein Hund am Sonntagmittag einem vierjähriges Mädchen mehrmals ins Gesicht gebissen und es dabei verletzt. Laut Polizei hatte das Kind den Futternapf des Hundes aufgehoben, woraufhin dieser zubiss.

    Hund beißt Mädchen aus dem Ostallgäu mehrfach ins Gesicht

    Der Hund der Rasse Australien Sheppard gehört laut Angaben der Polizei einem Mann aus Tschechien, der sich gegen 14.20 Uhr in Begleitung des Mädchens, deren Mutter und einem weiteren zweijährigen Kind auf der Terrasse der Hütte aufhielt. Alle vier wohnen aktuell im Ostallgäu.

    Der Hund war angeleint und bekam gerade sein Fressen in einem Futternapf, als die Vierjährigen diesen aufhob. Daraufhin schnappte der Hund sofort nach ihr und biss ihr laut Polizei dreimal ins Gesicht. Das Mädchen erlitt leichte Bissmarken. Sie wurde nach einer Erstversorgung auf der Hütte ins Krankenhaus nach Kempten gebracht.

    Weitere aktuelle Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden