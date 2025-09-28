Hund beißt Vierjähriger aus dem Ostallgäu mehrfach ins Gesicht

Auf der Füssener Hütte in Musau hat ein Hund am Sonntagmittag einem vierjähriges Mädchen mehrmals ins Gesicht gebissen und es dabei verletzt. Laut Polizei hatte das Kind den Futternapf des Hundes aufgehoben, woraufhin dieser zubiss.

Hund beißt Mädchen aus dem Ostallgäu mehrfach ins Gesicht

Der Hund der Rasse Australien Sheppard gehört laut Angaben der Polizei einem Mann aus Tschechien, der sich gegen 14.20 Uhr in Begleitung des Mädchens, deren Mutter und einem weiteren zweijährigen Kind auf der Terrasse der Hütte aufhielt. Alle vier wohnen aktuell im Ostallgäu.

Der Hund war angeleint und bekam gerade sein Fressen in einem Futternapf, als die Vierjährigen diesen aufhob. Daraufhin schnappte der Hund sofort nach ihr und biss ihr laut Polizei dreimal ins Gesicht. Das Mädchen erlitt leichte Bissmarken. Sie wurde nach einer Erstversorgung auf der Hütte ins Krankenhaus nach Kempten gebracht.

