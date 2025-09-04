Wanderin aus Bayern kommt bei tragischem Bergunfall am Gehrengrat ums Leben

Am Mittwoch ist eine deutsche Wanderin beim Wandern nahe Dalaas in Vorarlberg abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die 60-Jährige aus dem bayerischen Landkreis Main-Spessart gemeinsam mit drei Begleitpersonen von der Ravensburger Hütte über den Gehrengrat in Richtung Freiburger Hütte unterwegs.

Frau stirbt nach Absturz am Gehrengrat

Im Bereich „Obere Schütz“ rutschte sie aus und stürzte rund 200 Meter über steiles Felsgelände ab. Zeugen des Unfalls stiegen sofort zu der Verunglückten ab und alarmierten die Rettungskräfte.

Für die Wanderin kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ein Hubschrauber brachte die Begleiter der Verstorbenen ins Tal.

Tragisches Bergunglück im Allgäu

Am Schattenberggrat nahe Oberstdorf im Allgäu hat es kürzlich ebenfalls einen tragischen Bergunfall gegeben. Eine Wanderin ist bei einer Tour am Grat abgestürzt und in der Folge gestorben. Auch für sie konnten die Retter nichts mehr tun. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Frau bereits tot.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at