Geköpfte Katze in Dornbirn gefunden – Polizei ermittelt

Am Montag gegen 15 Uhr wurde in der Schmelzhütterstraße in Dornbirn eine geköpfte Katze gefunden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das tote Tier am Waldrand neben einem Wohnhaus.

Polizei ermittelt wegen Verdachts der Tierquälerei

Den abgetrennten Kopf fanden die Beamten nicht nahe der Fundstelle des Kadavers. Auch die Besitzer der Katze konnte die Polizei bislang nicht ausforschen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei laufen.

