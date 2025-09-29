Icon Menü
Geköpfte Katze in Dornbirn gefunden: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei-Verdachts

Verdacht auf Tierquälerei

Geköpfte Katze in Dornbirn gefunden – Polizei ermittelt

An einem Waldrand in Dornbirn wurde eine tote Katze ohne Kopf gefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Tierquälerei.
    Die Polizei ermittelt in Dornbirn wegen des Verdachts der Tierquälerei.
    Die Polizei ermittelt in Dornbirn wegen des Verdachts der Tierquälerei. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    Am Montag gegen 15 Uhr wurde in der Schmelzhütterstraße in Dornbirn eine geköpfte Katze gefunden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das tote Tier am Waldrand neben einem Wohnhaus.

    Polizei ermittelt wegen Verdachts der Tierquälerei

    Den abgetrennten Kopf fanden die Beamten nicht nahe der Fundstelle des Kadavers. Auch die Besitzer der Katze konnte die Polizei bislang nicht ausforschen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei laufen.

    Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
