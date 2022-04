Wind trägt 74-Jährigen hinaus: Gleitschirmflieger stürzt in Bodensee

Ein Gleitschirmflieger ist am Mittwochnachmittag in den Bodensee gestürzt. Der 74-Jährige war von Bregenz aus gestartet. Der Wind wurde ihm zum Verhängnis.

20.04.2022 | Stand: 17:33 Uhr

Ein Paragleiterpilot ist am Mittwochnachmittag mit seinem Gleitschirm in den Bodensee gestürzt. Der 74-Jährige war nach Angaben der Vorarlberger Polizei gegen 14.35 Uhr am Pfänderhang in Bregenz gestartet. Er wollte eigentlich auf einer Wiese in Lochau landen - zwischen der L190 und der L1.

Wind trägt Gleitschirmflieger über den Bodensee hinaus

Doch dazu kam es nicht: Der Wind trug den Piloten über den Bodensee hinaus. Der Gleitschirmflieger stürzte daraufhin etwa 60 Meter vom Ufer entfernt in den See. Ein Ersthelfer befreite den Mann gut 20 Minuten später von den Seilen des Gleitschirms. Der 74-Jährige konnte sich selbständig ans Ufer des Bodensees retten.

74-Jähriger kommt mit Unterkühlung ins Krankenhaus

Der Gleitschirmpilot war unterkühlt, allerdings nicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Landeskrankenhaus Bregenz.

Lesen Sie auch: Raser im Rausch landet mit Auto in Garten - und fährt anschließend einfach weiter

Lesen Sie auch