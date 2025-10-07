Retter finden Auto des vermissten Jägers im Stausee Kops in über 50 Metern Tiefe

Seit fünf Tagen wird ein Jäger in Vorarlberg vermisst. Der Mann war am vergangenen Donnerstag (2. Oktober) mit seinem Wagen in den Stausee Kops im Montafon gestürzt. Seither suchen zahlreiche Rettungskräfte nach dem Vermissten – und konnten nun einen ersten Erfolg vermelden: Das Fahrzeug des Mannes wurde im See entdeckt.

In einer Tiefe von 53 Metern liegt der Wagen am Grund des Sees. Die Retter markierten die Stelle mit einer Boje. Die Bergung des Autos gestaltet sich jedoch schwierig. Sie wird am Mittwoch fortgesetzt.

Taucher entdecken im Stausee Kops das versunkene Auto – aber wo ist der Jäger?

Wo der Jäger verblieben ist, ist jedoch weiterhin unklar. Es gibt keine weiteren Erkenntnisse. Im Einsatz waren Taucher des EKO Cobra sowie die Wasserrettung.

Der Stausee Kops liegt auf gut 1800 Metern Höhe in Partenen im Vorarlberger Montafon. Dort hatte sich der Unfall am Donnerstag, 2.10., gegen 20 Uhr ereignet. Der 72-jährige Jäger fuhr über die Straße, die über die Staumauer führt, um zu seiner Jagdhütte zu gelangen. Doch dabei kam der Mann laut Polizei von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Wagen über die steile Böschung hinab in das Wasser.

Ein anderer Jäger hatte noch das Scheinwerferlicht des im Wasser sinkenden Autos entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche : 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at