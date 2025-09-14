Seil löst sich: Kletterer stürzt zehn Meter in die Tiefe

Ein Mann hat sich am Mittwoch (10. September 2025) bei einem schweren Kletterunfall in einer Kletterhalle in Innsbruck verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kletterte der 32-Jährige auf einer von ihm und seiner 27-jährigen Kletterpartnerin eingerichteten Toprope-Route.

Am obersten Ende der Kletterwand bemerkte der Sportler, dass sich das Seil gelöst hatte und er damit ungesichert war.

Kletterer stürzt in Innsbruck zehn Meter in die Tiefe

Daraufhin wickelte er das Seil mehrfach um seinen linken Arm. Seine Kletterpartnerin seilte ihn umgehend ab. Auf einer Höhe von etwa 10 Metern konnte sich der 32-jährige Kletterer jedoch nicht mehr halten und stürzte in die Tiefe.

Seine Kletterpartnerin und weitere anwesende Kletterer leisteten sofort Erste Hilfe. Nach einer weiteren Versorgung durch den Notarzt wurde er in eine Innsbrucker Klinik eingeliefert. Er erlitt laut Polizeibericht Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Wirbelsäulen sowie an den Armen und Beinen.

